Двоє військових намагалися незаконно скопіювати персональні дані бійців своєї частини — суд виніс вирок

Військовий за ноутбуком. Ілюстративне фото: Shutterstock

У Львівській області двоє військовослужбовців незаконно копіювали дані бійців своєї частини. Йдеться про особисті номери військових, їхні посади, та форми допуску до державної таємниці.

Про це стало відомо з вироків суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах суду вказано, що військовослужбовці під час виконання службових обов'язків без дозволу скопіювали список особового складу військової частини, з зазначенням займаних посад, військових звань, особистих даних військовослужбовців, зокрема, імена та прізвища, номера телефонів, форму допуску до державної таємниці.

Зазначається, що витоку інформації з обмеженим доступом не відбулося, оскільки вона була своєчасно вилучена, а копіювальний пристрій відформатований.

На судове засідання чоловіки не з'явився, подавши клопотання про визнання вини.

Рішення суду

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області військовослужбовців винними у незаконному копіюванні конфіденційної інформації особового складу військової частини та наклав на кожного з порушників штраф у розмірі 170 гривень, а також зобов’язав їх сплатити по 605 гривень судового збору.

У разі несплати штрафу у визначений строк, постанова надсилається для примусового виконання, а штраф стягується у подвійному розмірі.

Раніше Березнівський районний суд ухвалив рішення у справі чоловіка, який письмово відмовився від повістки безпосередньо в приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

А у Харкові судили чоловіка, який відмовився від мобілізації. Він та його мати стверджували, що підсудний має епілептичні приступи.