Хотел перевезти экзотических животных — на границе остановили поляка

На границе остановили поляка с экзотическими животными — фото
Украинские пограничники разоблачили гражданина Польши, который пытался незаконно перевезти экзотических животных — лемуров и птиц. Он не имел соответствующих документов, поэтому предложил работникам границы взятку.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 5 января.
Лемуры и птицы на границе с Польшей
В микроавтобусе, водителем которого был поляк, пограничники обнаружили лемуров и экзотических птиц. После углубленного осмотра транспортного средства они установили, что мужчина не имеет соответствующих документов для транспортировки этих животных.
Поэтому он пытался "уладить" ситуацию, предложив взятку пограничнику в размере 1900 долларов США и 100 евро.
"Однако военнослужащий отказался, предупредив об уголовной ответственности", — отметили в ГПСУ.
Напомним, с 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны ЕС из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.
А спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил об изменении правил выезда за границу контрактников в возрасте от 18 до 25 лет.
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