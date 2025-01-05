Хотел перевезти экзотических животных — на границе остановили поляка

Коробки с животными. Фото: ГПСУ

Украинские пограничники разоблачили гражданина Польши, который пытался незаконно перевезти экзотических животных — лемуров и птиц. Он не имел соответствующих документов, поэтому предложил работникам границы взятку.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 5 января.

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В микроавтобусе, водителем которого был поляк, пограничники обнаружили лемуров и экзотических птиц. После углубленного осмотра транспортного средства они установили, что мужчина не имеет соответствующих документов для транспортировки этих животных.

Лемуры. Фото: ГПСУ

Лемуры. Фото: ГПСУ

Экзотические птицы. Фото: ГПСУ

Поэтому он пытался "уладить" ситуацию, предложив взятку пограничнику в размере 1900 долларов США и 100 евро.

Изъятые деньги. Фото: ГПСУ

"Однако военнослужащий отказался, предупредив об уголовной ответственности", — отметили в ГПСУ.

Скриншот поста ГПСУ

Напомним, с 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны ЕС из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.

А спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил об изменении правил выезда за границу контрактников в возрасте от 18 до 25 лет.