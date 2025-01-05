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На границе остановили поляка с экзотическими животными — фото

5 января 2025 14:54
Евгения Брюховецкая - редактор
Хотел перевезти экзотических животных — на границе остановили поляка
Коробки с животными. Фото: ГПСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

Украинские пограничники разоблачили гражданина Польши, который пытался незаконно перевезти экзотических животных — лемуров и птиц. Он не имел соответствующих документов, поэтому предложил работникам границы взятку.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram в воскресенье, 5 января.

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Лемуры и птицы на границе с Польшей

В микроавтобусе, водителем которого был поляк, пограничники обнаружили лемуров и экзотических птиц. После углубленного осмотра транспортного средства они установили, что мужчина не имеет соответствующих документов для транспортировки этих животных.

На границе задержан гражданин Польши без документов на экзотических животных
Лемуры. Фото: ГПСУ
Попытка незаконной перевозки экзотических животных: поляка остановили на границе
Лемуры. Фото: ГПСУ
Поляк пытался провезти животных без документов
Экзотические птицы. Фото: ГПСУ

Поэтому он пытался "уладить" ситуацию, предложив взятку пограничнику в размере 1900 долларов США и 100 евро.

Предлагал деньги пограничникам за перевозку экзотических животных
Изъятые деньги. Фото: ГПСУ

"Однако военнослужащий отказался, предупредив об уголовной ответственности", — отметили в ГПСУ.

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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, с 2025 года украинцам придется платить за въезд в страны ЕС из-за внедрения новой системы авторизации путешествий ETIAS.

А спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил об изменении правил выезда за границу контрактников в возрасте от 18 до 25 лет.

Польша граница взятка животные пограничники

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