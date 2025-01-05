Хотів перевезти екзотичних тварин — на кордоні зупинили поляка

На кордоні зупинили поляка з екзотичними тваринами — фото
Українські прикордонники викрили громадянина Польщі, який намагався незаконно перевезти екзотичних тварин — лемурів та птахів. Він не мав відповідних документів, тому запропонував працівникам кордону хабар.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 5 січня.
Лемури та птахи на кордоні з Польщею
В мікроавтобусі, водієм якого був поляк, прикордонники виявили лемурів і екзотичних птахів. Після поглибленого огляду транспортного засобу вони встановили, що чоловік не має відповідних документів для транспортування цих тварин.
Тому він намагався "залагодити" ситуацію, запропонувавши хабар прикордоннику в розмірі 1900 доларів США та 100 євро.
"Однак військовослужбовець відмовився, попередивши про кримінальну відповідальність. Про інцидент повідомлено Нацполіцію", — зазначили в ДПСУ.
Нагадаємо, з 2025 року українцям доведеться платити за в’їзд до країн ЄС через впровадження нової системи авторизації подорожей ETIAS.
А речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив про зміну правил виїзду за кордон контрактників віком від 18 до 25 років.
Читайте Новини.LIVE!