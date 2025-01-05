Хотів перевезти екзотичних тварин — на кордоні зупинили поляка

Коробки з тваринами. Фото: ДПСУ

Українські прикордонники викрили громадянина Польщі, який намагався незаконно перевезти екзотичних тварин — лемурів та птахів. Він не мав відповідних документів, тому запропонував працівникам кордону хабар.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Telegram у неділю, 5 січня.

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В мікроавтобусі, водієм якого був поляк, прикордонники виявили лемурів і екзотичних птахів. Після поглибленого огляду транспортного засобу вони встановили, що чоловік не має відповідних документів для транспортування цих тварин.

Лемури. Фото: ДПСУ

Лемури. Фото: ДПСУ

Екзотичні птахи. Фото: ДПСУ

Тому він намагався "залагодити" ситуацію, запропонувавши хабар прикордоннику в розмірі 1900 доларів США та 100 євро.

Вилучені гроші. Фото: ДПСУ

"Однак військовослужбовець відмовився, попередивши про кримінальну відповідальність. Про інцидент повідомлено Нацполіцію", — зазначили в ДПСУ.

Скриншот допису ДПСУ

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