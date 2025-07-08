Пытался сбежать 13 раз — пограничники задержали юношу

Задержание юноши на границе. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Пограничники задержали 19-летнего парня, который 13 раз пытался незаконно пересечь границу. Он хотел попасть в Венгрию.

Об этом сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница 8 июля.

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Пограничники рассказали, что в пункте пропуска "Тиса" военнослужащие Чопского отряда задержали правонарушителя, который пытался незаконно пробраться из Украины в Венгрию. Как выяснилось, это была его 13-я попытка незаконного пересечения границы.

"Пограничный наряд, который осматривал грузовики, заметил неизвестного, который пешком направлялся в сторону Венгрии. Последний не имел при себе никаких документов. Впоследствии правоохранители установили, что задержанный является 19-летним жителем Львова", — говорится в сообщении.

Сам парень рассказал, что ищет лучшие условия для жизни в странах ЕС из-за трудного материального положения. Поскольку законно выехать из Украины он не может, то сначала приехал из Львова в Чоп, пешком дошел до пункта пропуска, перелез заградительный забор и надеялся, что незаметно проберется к границе.

Однако план юноши потерпел неудачу и эта попытка, как и 12 прошлых, оказалась неудачной. Пограничники установили, что он "штурмовал" границы с Молдовой, Словакией и Венгрией с ноября 2024 года.

"Правонарушителя задержали в административном порядке. Он будет привлечен к административной ответственности за незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины", — рассказали в ГПСУ.

Напомним, недавно на юге задержали туроператоров, которые за 10 тысяч долларов организовывали уклонистам "путешествие" в непризнанное Приднестровье.

Также мы сообщали, что Верховная Рада приняла закон об ужесточении штрафов для уклонистов. Изменения касаются не только призывников и военнообязанных, но и резервистов.