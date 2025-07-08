Намагався втекти 13 разів — прикордонники затримали юнака

Затримання юнака на кордоні. Фото: facebook/zahidnuy.kordon

Прикордонники затримали 19-річного хлопця, який 13 разів намагався незаконно перетнути кордон. Він хотів потрапити до Угорщини.

Про це повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України-Західний кордон 8 липня.

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Прикордонники розповіли, що у пункті пропуску "Тиса" військовослужбовці Чопського загону затримали правопорушника, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його 13 спроба незаконного перетину кордону.

"Прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова", — йдеться у повідомленні.

Сам хлопець розповів, що шукає кращі умови для життя в країнах ЄС через скрутне матеріальне становище. Оскільки законно виїхати з України він не може, то спершу приїхав зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався, що непомітно пробереться до кордону.

Однак план юнака зазнав провалу і ця спроба, як і 12 минулих, виявилася невдалою. Прикордонники встановили, що він "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною з листопада 2024 року.

"Правопорушника затримали в адміністративному порядку. Його буде притягнуто до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України", — розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, нещодавно на півдні затримали туроператорів, які за 10 тисяч доларів організовували ухилянтам "подорож" до невизнаного Придністров’я.

Також ми повідомляли, що Верховна Рада ухвалила закон про посилення штрафів для ухилянтів. Зміни стосуються не лише призовників та військовозобов'язаних, а й резервістів.