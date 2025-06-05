На КПП "Шегини" затруднено движение автомобилей - там продолжается ремонт

На границе с Польшей затруднено движение — какая причина
На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей в четверг, 5 июня, затруднено движение транспорта. Там продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы.
Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Facebook.
Ситуация на КПП с Польшей
"В "Шегинях" продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе", — говорится в сообщении.
Пограничники уточнили, что на выезде из Украины сейчас прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие. Эти работы плановые и проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры.
Цель ремонта — сделать пересечение границы для водителей и пассажиров более комфортным, безопасным и быстрым. Украинцев просят учитывать это при планировании поездок по возможности выбирать другие пункты пропуска.
Также в ГПСУ проинформировали о загруженности пунктов пропуска:
- наиболее загруженные — "Краковец" и "Шегини";
- средняя загруженность — на КПП "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов";
- наименьшая загрузка — "Нижанковичи" и "Смильница".
Напомним, отныне для въезда в Румынию надо иметь новую справку о техническом состоянии автомобиля.
Также сертификат технического осмотра необходим для въезда в Молдову — детали.
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