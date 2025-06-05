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На границе с Польшей затруднено движение — какая причина

5 июня 2025 18:14
Евгения Брюховецкая - редактор
На КПП "Шегини" затруднено движение автомобилей - там продолжается ремонт
Очередь из авто на КПП. Иллюстративное фото: ГПСУ
Евгения Брюховецкая - редактор

На пункте пропуска "Шегини" на границе с Польшей в четверг, 5 июня, затруднено движение транспорта. Там продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Facebook.

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"В "Шегинях" продолжаются масштабные ремонтно-модернизационные работы, из-за чего временно затруднено движение легкового и грузового транспорта на украинско-польской границе", — говорится в сообщении.

Пограничники уточнили, что на выезде из Украины сейчас прокладывают инженерные сети и демонтируют дорожное покрытие. Эти работы плановые и проводятся в рамках проекта по обновлению инфраструктуры.

Цель ремонта — сделать пересечение границы для водителей и пассажиров более комфортным, безопасным и быстрым. Украинцев просят учитывать это при планировании поездок по возможности выбирать другие пункты пропуска.

Также в ГПСУ проинформировали о загруженности пунктов пропуска:

  • наиболее загруженные — "Краковец" и "Шегини";
  • средняя загруженность — на КПП "Рава-Русская", "Грушев" и "Угринов";
  • наименьшая загрузка — "Нижанковичи" и "Смильница".
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Скриншот поста ГПСУ

Напомним, отныне для въезда в Румынию надо иметь новую справку о техническом состоянии автомобиля.

Также сертификат технического осмотра необходим для въезда в Молдову — детали.

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