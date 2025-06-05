На КПП "Шегині" ускладнено рух автівок - там триває ремонт

На кордоні з Польщею ускладнено рух — яка причина
На пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у четвер, 5 червня, ускладнено рух транспорту. Там тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.
Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.
Ситуація на КПП з Польщею
"У "Шегинях" тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух легкового та вантажного транспорту на українсько-польському кордоні", — йдеться у повідомленні.
Прикордонники уточнили, що на виїзді з України наразі прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття. Ці роботи планові й проводяться в межах проєкту з оновлення інфраструктури.
Мета ремонту — зробити перетин кордону для водіїв та пасажирів комфортнішим, безпечнішим і швидшим. Українців просять враховувати це при плануванні поїздок за можливості обирати інші пункти пропуску.
Також у ДПСУ проінформували щодо завантаженості пунктів пропуску:
- найбільш завантажені — "Краківець" та "Шегині";
- середня завантаженість — на КПП "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів";
- найменше завантаження — "Нижанковичі" та "Смільниця".
Нагадаємо, відтепер для в'їзду до Румунії треба мати нову довідку про технічний стан автомобіля.
Також сертифікат технічного огляду необхідний для в’їзду до Молдови — деталі.
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