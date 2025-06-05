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На кордоні з Польщею ускладнено рух — яка причина

5 червня 2025 18:14
Євгенія Брюховецька - редактор
На КПП "Шегині" ускладнено рух автівок - там триває ремонт
Черга з авто на КПП. Ілюстративне фото: ДПСУ
Євгенія Брюховецька - редактор

На пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею у четвер, 5 червня, ускладнено рух транспорту. Там тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ у Facebook.

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"У "Шегинях" тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнено рух легкового та вантажного транспорту на українсько-польському кордоні", — йдеться у повідомленні.

Прикордонники уточнили, що на виїзді з України наразі прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття. Ці роботи планові й проводяться в межах проєкту з оновлення інфраструктури.

Мета ремонту — зробити перетин кордону для водіїв та пасажирів комфортнішим, безпечнішим і швидшим. Українців просять враховувати це при плануванні поїздок за можливості обирати інші пункти пропуску.

Також у ДПСУ проінформували щодо завантаженості пунктів пропуску:

  • найбільш завантажені — "Краківець" та "Шегині";
  • середня завантаженість — на КПП "Рава-Руська", "Грушів" та "Угринів";
  • найменше завантаження — "Нижанковичі" та "Смільниця".
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Скриншот допису ДПСУ

Нагадаємо, відтепер для в'їзду до Румунії треба мати нову довідку про технічний стан автомобіля.

Також сертифікат технічного огляду необхідний для в’їзду до Молдови — деталі.

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