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В Киевской области мужчина сгорел заживо в горящей кабине грузовика

17 декабря 2023 18:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Киевской области мужчина сгорел заживо в горящей кабине грузовика
Горящая кабина грузовика. Фото: ГСЧС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киевской области вечером 16 декабря загорелась кабина грузовика. Во время тушения пожара внутри было обнаружено тело мужчины.

Об этом сообщает ГСЧС Киевщины.

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Загорелась кабина грузовика

"16 декабря в 22:54 в оперативно-диспетчерскую службу Белоцерковского района поступило сообщение о возгорании грузового автомобиля по адресу: с. Снежки, трасса Киев-Одесса 134 км, Ставищенская территориальная община" , — говорится в сообщении.

Прибывшие к месту вызова спасатели увидели, что горит кабина грузового автомобиля. Во время тушения пожара внутри нашли тело мужчины.

Пожар был ликвидирован в 23:56. Ее причина устанавливается.

Ранее мы сообщали, что на трассе Киев-Чоп в селе Сможе во Львовской области произошло столкновение между фургоном и легковым автомобилем Ford Focus с военными номерами. В результате этой аварии погибли четыре человека, находившиеся внутри легковой машины.

Напомним, что вечером, 16 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на въезде в Бровары. Известно, что столкнулись четыре автомобиля.

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