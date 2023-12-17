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На Київщині чоловік згорів живцем у палаючій кабіні вантажівки

17 грудня 2023 18:38
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На Київщині чоловік згорів живцем у палаючій кабіні вантажівки
Палаюча кабіна вантажівки. Фото: ДСНС
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Київській області ввечері 16 грудня загорілася кабіна вантажівки. Під час гасіння пожежі всередині було виявлено тіло чоловіка.

Про це повідомляє ДСНС Київщини.

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Загорілася кабіна вантажівки

"16 грудня о 22:54 до оперативно-диспетчерської служби Білоцерківського району надійшло повідомлення про загоряння вантажного автомобіля за адресою: с. Сніжки, траса Київ-Одеса 134 км, Ставищенська територіальна громада", — говориться у повідомленні.

Прибувши до місця виклику рятувальники побачили, що горить кабіна вантажного автомобіля. Під час гасіння пожежі всередині знайшли тіло чоловіка.

Пожежу ліквідували о 23:56. Її причини встановлюється.

Раніше ми повідомляли, що на трасі Київ-Чоп у селі Сможе на Львівщині сталося зіткнення між фургоном та легковим автомобілем Ford Focus із військовими номерами. Внаслідок цієї аварії загинули чотири особи, які перебували всередині легкової машини.

Нагадуємо, що ввечері, 16 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода на в'їзді в Бровари. Відомо, що зіткнулися чотири автомобілі.

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