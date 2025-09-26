Видео
Главная Новости дня На Кировоградщине разоблачили масштабные схемы на 80 млн грн

На Кировоградщине разоблачили масштабные схемы на 80 млн грн

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 23:21
На Кировоградщине разоблачили масштабные злоупотребления на 80 млн грн
Правоохранители на месте событий. Фото: Офис Генпрокурора

На Кировоградщине правоохранители разоблачили масштабные злоупотребления на почти 80 миллионов гривен. Только за сутки прокуратура области сообщила о подозрении 18 лицам — среди них главы общин, депутаты, руководители предприятий, подрядчики и поставщики.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 1

Детали дела

Среди выявленных схем — незаконная добыча полезных ископаемых, махинации с "зеленым тарифом", завышение стоимости ремонтных работ, растрата бюджетных средств и незадекларированное имущество.

Так, руководство "Гайворонского специализированного карьера" вместе с инженером и маркшейдером после завершения действия лицензии незаконно добыло более 42 тысяч тонн мигматита. Ущерб окружающей среде оценивается в 43 миллиона гривен. В "Лесах Украины" чиновник допустил незаконную вырубку 225 деревьев в заповедной зоне, что нанесло ущерб на 5 миллионов.

Не обошлось и без коррупции на строительстве и ремонтах. В пгт Устиновка подрядчики завысили стоимость дорожных работ на 1,6 миллиона гривен. В Александрии директор предприятия присвоил 180 тысяч на капремонте городской больницы, а другой руководитель растратил более 400 тысяч при закупке медоборудования.

Имели место и схемы с бюджетными выплатами. Председатель Кетрисановской громады незаконно выплатил зарплаты на 3,5 миллиона гривен, предприниматель в Александрийском районе завладела 1,7 миллионами при поставке угля для школы, а еще одна группа бизнесменов поставляла "ВостГОК" песок по завышенной цене.

Особое внимание следователи уделяют делу бывшего чиновника Знаменской РГА. Он незаконно выдал строительные паспорта, что позволило одному лицу мошенническим путем получить компенсацию по "зеленому тарифу" в размере 17,4 миллиона гривен.

В целом следствие насчитало убытков и незадекларированного имущества почти на 80 миллионов гривен.

Сейчас продолжаются следственные действия, прокуратура готовит ходатайство об аресте имущества подозреваемых и их отстранение от должностей.

На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 2
Расследование схем хищения. Фото: Офис Генпрокурора
На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 3
Правоохранители на деле. Фото: Офис Генпрокурора

Напомним, что руководителю частного предприятия, которое специализировалось на строительстве модульных домов в Киевской области, сообщено о подозрении в присвоении средств благотворительного фонда. По данным прокуратуры, директор незаконно завладел деньгами организации, нарушив законодательство о защите финансовых ресурсов неприбыльных учреждений.

Кроме того, бывшему руководителю государственного предприятия "Октябрьское лесное хозяйство" в Харьковской области сообщено о подозрении. Как установило следствие, он способствовал частной компании в незаконном получении древесины без осуществления предоплаты, что привело к многомиллионным убыткам для государства.

полиция Офис генерального прокурора Кировоградская область подозрение правохранители
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
