Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн

На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 23:21
На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн
Правоохоронці на місці подій. Фото: Офіс Генпрокурора

На Кіровоградщині правоохоронці викрили масштабні зловживання на майже 80 мільйонів гривень. Лише за добу прокуратура області повідомила про підозру 18 особам — серед них голови громад, депутати, керівники підприємств, підрядники та постачальники.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

Реклама
Читайте також:

На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 1

Деталі справи

Серед виявлених схем — незаконний видобуток корисних копалин, махінації із "зеленим тарифом", завищення вартості ремонтних робіт, розтрата бюджетних коштів та незадеклароване майно.

Так, керівництво "Гайворонського спеціалізованого кар’єру" разом з інженером і маркшейдером після завершення дії ліцензії незаконно видобуло понад 42 тисячі тонн мігматиту. Збитки довкіллю оцінюють у 43 мільйони гривень. У "Лісах України" посадовець допустив незаконну вирубку 225 дерев у заповідній зоні, що завдало шкоди на 5 мільйонів.

Не обійшлося й без корупції на будівництві та ремонтах. У смт Устинівка підрядники завищили вартість дорожніх робіт на 1,6 мільйона гривень. В Олександрії директор підприємства привласнив 180 тисяч на капремонті міської лікарні, а інший керівник розтратив понад 400 тисяч під час закупівлі медобладнання.

Мали місце й схеми з бюджетними виплатами. Голова Кетрисанівської громади незаконно виплатив зарплати на 3,5 мільйона гривень, підприємець в Олександрійському районі заволоділа 1,7 мільйонами під час постачання вугілля для школи, а ще одна група бізнесменів постачала "СхідГЗК" пісок за завищеною ціною.

Окрему увагу слідчі приділяють справі колишнього посадовця Знам’янської РДА. Він незаконно видав будівельні паспорти, що дозволило одній особі шахрайським шляхом отримати компенсацію за "зеленим тарифом" у розмірі 17,4 мільйона гривень.

Загалом слідство нарахувало збитків і незадекларованого майна майже на 80 мільйонів гривень.

Наразі тривають слідчі дії, прокуратура готує клопотання про арешт майна підозрюваних та їхнє відсторонення від посад. 

На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 2
Розслідування схем розкрадання. Фото: Офіс Генпрокурора
На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн - фото 3
Правоохоронці на справі. Фото: Офіс Генпрокурора

Нагадаємо, що керівнику приватного підприємства, яке спеціалізувалося на будівництві модульних будинків у Київській області, повідомлено про підозру у привласненні коштів благодійного фонду. За даними прокуратури, директор незаконно заволодів грошима організації, порушивши законодавство про захист фінансових ресурсів неприбуткових установ.

Крім того, колишньому керівнику державного підприємства "Жовтневе лісове господарство" у Харківській області повідомлено про підозру. Як встановило слідство, він сприяв приватній компанії у незаконному отриманні деревини без здійснення передоплати, що призвело до багатомільйонних збитків для держави.

поліція Офіс генерального прокурора Кіровоградська область підозра правоохоронці
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації