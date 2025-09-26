На Кіровоградщині викрили масштабні зловживання на 80 млн грн

Правоохоронці на місці подій. Фото: Офіс Генпрокурора

На Кіровоградщині правоохоронці викрили масштабні зловживання на майже 80 мільйонів гривень. Лише за добу прокуратура області повідомила про підозру 18 особам — серед них голови громад, депутати, керівники підприємств, підрядники та постачальники.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора у Telegram.

Деталі справи

Серед виявлених схем — незаконний видобуток корисних копалин, махінації із "зеленим тарифом", завищення вартості ремонтних робіт, розтрата бюджетних коштів та незадеклароване майно.

Так, керівництво "Гайворонського спеціалізованого кар’єру" разом з інженером і маркшейдером після завершення дії ліцензії незаконно видобуло понад 42 тисячі тонн мігматиту. Збитки довкіллю оцінюють у 43 мільйони гривень. У "Лісах України" посадовець допустив незаконну вирубку 225 дерев у заповідній зоні, що завдало шкоди на 5 мільйонів.

Не обійшлося й без корупції на будівництві та ремонтах. У смт Устинівка підрядники завищили вартість дорожніх робіт на 1,6 мільйона гривень. В Олександрії директор підприємства привласнив 180 тисяч на капремонті міської лікарні, а інший керівник розтратив понад 400 тисяч під час закупівлі медобладнання.

Мали місце й схеми з бюджетними виплатами. Голова Кетрисанівської громади незаконно виплатив зарплати на 3,5 мільйона гривень, підприємець в Олександрійському районі заволоділа 1,7 мільйонами під час постачання вугілля для школи, а ще одна група бізнесменів постачала "СхідГЗК" пісок за завищеною ціною.

Окрему увагу слідчі приділяють справі колишнього посадовця Знам’янської РДА. Він незаконно видав будівельні паспорти, що дозволило одній особі шахрайським шляхом отримати компенсацію за "зеленим тарифом" у розмірі 17,4 мільйона гривень.

Загалом слідство нарахувало збитків і незадекларованого майна майже на 80 мільйонів гривень.

Наразі тривають слідчі дії, прокуратура готує клопотання про арешт майна підозрюваних та їхнє відсторонення від посад.

Розслідування схем розкрадання. Фото: Офіс Генпрокурора

Правоохоронці на справі. Фото: Офіс Генпрокурора

