ДТП в Кировоградской области 28 августа — погибли шесть человек

В Кировоградской области на автодороге М-30 сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле поселка Рассоховатка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно о столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автобуса MAN.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 28 августа.

ДТП на Кировоградщине 28 августа

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок.

"По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Мегсеԁеѕеѕ-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р. " — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель МAN и пять пассажиров Мегсеԁеѕ-Benz Sprinter погибли на месте. Кроме того, еще шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия аварии.

"Спасатели высвободили тела погибших из искореженных транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

