Главная Новости дня На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса

На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 16:22
ДТП в Кировоградской области 28 августа — погибли шесть человек
ДТП в Кировоградской области. Фото: Нацполиция

В Кировоградской области на автодороге М-30 сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле поселка Рассоховатка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно о столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автобуса MAN.

Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 28 августа.

Читайте также:

ДТП на Кировоградщине 28 августа

В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок.

ДТП на Кіровоградщині 28 серпня
Последствия ДТП в Кировоградской области 28 августа. Фото: Нацполиция

"По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Мегсеԁеѕеѕ-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р. " — говорится в сообщении.

В результате ДТП водитель МAN и пять пассажиров Мегсеԁеѕ-Benz Sprinter погибли на месте. Кроме того, еще шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.

Смертельна ДТП в Кіровоградській області 28 серпня
Мерсеԁеѕ-Benz Sprinter. Фото: Нацполиция
Аварія в Кіровоградській області 28 серпня
Авария в Кировоградской области 28 августа. Фото: Нацполиция

Правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Зіткнення автобуса та мікроавтобуса в Кіровоградській області 28 серпня
Спасатели ликвидируют последствия ДТП в Кировоградской области 28 августа. Фото: ГСЧС

В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия аварии.

ДТП в Кіроговоградській області 28 серпня
ДТП на Кировоградщине 28 августа. Фото: ГСЧС

"Спасатели высвободили тела погибших из искореженных транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 23 августа в Одесской области два автомобиля наехали на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.

Ранее в Киеве водитель маршрутного такси столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали два человека.

ДТП авария Кировоградская область автобусы автомобиль микроавтобус
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
