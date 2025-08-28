ДТП в Кировоградской области 28 августа — погибли шесть человек

На Кировоградщине произошло смертельное ДТП с участием автобуса
В Кировоградской области на автодороге М-30 сообщением Стрый-Умань-Днепр-Изварино возле поселка Рассоховатка произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Известно о столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автобуса MAN.
Об этом сообщают пресс-служба Нацполиции и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в четверг, 28 августа.
ДТП на Кировоградщине 28 августа
В результате аварии погибли шесть человек, в том числе ребенок.
"По предварительным данным установлено, что произошло столкновение микроавтобуса Мегсеԁеѕеѕ-Benz Sprinter под управлением водителя, 2003 г.р., с автобусом MAN под управлением водителя, 1992 г.р. " — говорится в сообщении.
В результате ДТП водитель МAN и пять пассажиров Мегсеԁеѕ-Benz Sprinter погибли на месте. Кроме того, еще шесть человек, в том числе ребенок, получили ранения. Их доставили в медицинское учреждение.
Правоохранители начали уголовное производство из-за нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.
В ГСЧС сообщили, что спасатели ликвидировали последствия аварии.
"Спасатели высвободили тела погибших из искореженных транспортных средств. Обстоятельства аварии выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, 23 августа в Одесской области два автомобиля наехали на мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте.
Ранее в Киеве водитель маршрутного такси столкнулся с автобусом. В результате ДТП пострадали два человека.
Читайте Новини.LIVE!