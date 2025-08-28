ДТП на Кіровоградщині 28 серпня — загинуло шестеро людей

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса
У Кіровоградській області на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине біля селища Розсохуватка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо про зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter та автобуса MAN.
Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у четвер, 28 серпня.
ДТП на Кіровоградщині 28 серпня
Внаслідок аварії загинуло шестеро людей, у тому числі дитина.
"За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н." — йдеться у повідомленні.
Внаслідок ДТП водій МAN та пʼять пасажирів Мercedes-Benz Sprinter загинули на місці. Крім того, ще шестеро людей, у тому числі дитина, отримали поранення. Їх доставили до медичного закладу.
Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки аварії.
"Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці", — йдеться у повідомленні.
