ДТП на Кіровоградщині 28 серпня — загинуло шестеро людей

ДТП в Кіровоградській області. Фото: Нацполіція

У Кіровоградській області на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине біля селища Розсохуватка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо про зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter та автобуса MAN.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у четвер, 28 серпня.

ДТП на Кіровоградщині 28 серпня

Внаслідок аварії загинуло шестеро людей, у тому числі дитина.

Наслідки ДТП у Кіровоградській області 28 серпня. Фото: Нацполіція

"За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н." — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій МAN та пʼять пасажирів Мercedes-Benz Sprinter загинули на місці. Крім того, ще шестеро людей, у тому числі дитина, отримали поранення. Їх доставили до медичного закладу.

Мercedes-Benz Sprinter. Фото: Нацполіція

Аварія в Кіровоградській області 28 серпня. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Рятувальники ліквідовують наслідки ДТП у Кіровоградській області 28 серпня. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки аварії.

ДТП на Кіровоградщині 28 серпня. Фото: ДСНС

"Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

