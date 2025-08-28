Відео
На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участі автобуса

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 16:22
ДТП на Кіровоградщині 28 серпня — загинуло шестеро людей
ДТП в Кіровоградській області. Фото: Нацполіція

У Кіровоградській області на автодорозі М-30 зі сполученням Стрий-Умань-Дніпро-Ізварине біля селища Розсохуватка сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Відомо про зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter та автобуса MAN.

Про це повідомляють пресслужба Нацполіції та Державної служби з надзвичайних ситуацій у четвер, 28 серпня.

Читайте також:

ДТП на Кіровоградщині 28 серпня

Внаслідок аварії загинуло шестеро людей, у тому числі дитина.

ДТП на Кіровоградщині 28 серпня
Наслідки ДТП у Кіровоградській області 28 серпня. Фото: Нацполіція

"За попередніми даними встановлено, що відбулося зіткнення мікроавтобуса Мercedes-Benz Sprinter під керування водія, 2003 р.н., з автобусом MAN під керування водія, 1992 р.н." — йдеться у повідомленні.

Внаслідок ДТП водій МAN та пʼять пасажирів Мercedes-Benz Sprinter загинули на місці. Крім того, ще шестеро людей, у тому числі дитина, отримали поранення. Їх доставили до медичного закладу.

Смертельна ДТП в Кіровоградській області 28 серпня
Мercedes-Benz Sprinter. Фото: Нацполіція
Аварія в Кіровоградській області 28 серпня
Аварія в Кіровоградській області 28 серпня. Фото: Нацполіція

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження через порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Зіткнення автобуса та мікроавтобуса в Кіровоградській області 28 серпня
Рятувальники ліквідовують наслідки ДТП у Кіровоградській області 28 серпня. Фото: ДСНС

У ДСНС повідомили, що рятувальники ліквідували наслідки аварії.

ДТП в Кіроговоградській області 28 серпня
ДТП на Кіровоградщині 28 серпня. Фото: ДСНС

"Рятувальники вивільнили тіла загиблих із понівечених транспортних засобів. Обставини аварії зʼясовують правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 23 серпня в Одеській області два автомобілі наїхали на чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці.

Раніше в Києві водій маршрутного таксі зіткнувся з автобусом. Внаслідок ДТП постраждали двоє людей.

ДТП аварія Кіровоградська область автобуси автомобіль мікроавтобус
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
