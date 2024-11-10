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На Кировоградщине арендатор судился за водоем — что решил суд

10 ноября 2024 07:22
Виктория Козырь - редактор
В Кировоградской области арендатор судился за водоем — дело дошло до Верховного суда
Молоток судьи. Фото: Pexels
Виктория Козырь - редактор

В Кировоградской области у арендатора отсудили почти 26 гектаров земель водного фонда. Несмотря на то, что мужчина 13 лет фактически незаконно пользовался водоемом, такое решение арендатор пытался обжаловать в Кассационном суде.

Обстоятельства дела сохраняются в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

Суд установил, что дело касается водоема, расположенного на территории Великоандрусовского сельского совета. Она незаконно находилась в использовании частника.

В 2004 году тогда еще Светловодская райадминистрация заключила с частником договор аренды участка земель водного фонда площадью 25,87 гектара рыборазведения на 10 лет. А уже в 2011 году в договор внесли изменения и продлили его еще на 30 лет.

В 2020 году Александрийская окружная прокуратура обратилась в суд с иском к арендатору за то, что он не платит за аренду. Сумма долга к тому времени уже составила более 12,7 тысяч гривен.

Светловодский горрайонный суд в феврале 2023 полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Впрочем, апелляционный суд уплату долга отменил.

Однако арендатора и это решение не удовлетворило, поэтому он обратился уже в Кассационный суд (который является частью Верховного суда). В кассационной жалобе он потребовал отменить и Светловодский горрайонный суд, и постановление Кропивницкого апелляционного суда. Зато потребовал принять новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований Александрийской прокуратуры в полном объеме.

Аргументировал свое обращение в Верховный Суд тем, что предыдущие суды не приняли во внимание преимущественное право арендатора на возобновление договора аренды.

В свою очередь прокуроры в Верховном Суде привели законодательные обоснования своим начальным требованиям по всем пунктам.

Что решил Кассационный суд

Верховный Суд оставил в силе решение Светловодского горрайонного суда и областного Апелляционного суда.

Таким образом, арендатора обязали вернуть водоем в собственность Великоандрусовской общины.

Напомним, во Львовском городском совете обсудили важность сохранения исторических окон как неотъемлемой части архитектурного наследия города.

Также мы писали, что во Львове демонтируют рынок "Светлица" из-за реконструкции улицы Миколайчука. Город выделит новый участок для построек предпринимателей.

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