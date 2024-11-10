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На Кіровоградщині орендар судився за водойму — що вирішив суд

10 листопада 2024 07:22
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Кіровоградщині орендар судився за водойму — справа дійшла до Верховного суду
Молоток судді. Фото: Pexels
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

На Кіровоградщині в орендаря відсудили майже 26 гектарів земель водного фонду. Не зважаючи на те, що чоловік 13 років фактично незаконно користувався водоймою, таке рішення орендар намагався оскаржити у Касаційному суді

Обставини справи зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

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Обставини справи

Суд встановив, що справа стосується водойми, яка розташована на території Великоандрусівської сільської ради. Вона незаконно перебувала у користуванні приватника.

У 2004 році тоді ще Світловодська райадміністрація уклала з приватником договір оренди ділянки земель водного фонду площею 25,87 гектара для риборозведення на 10 років. А вже у 2011 році до договору внесли зміни та продовжили його ще на 30 років. 

У 2020 році Олександрійська окружна прокуратура звернулася до суду із позовом до орендаря через те, що він не платить за оренду. Сума боргу на той час вже становила понад 12,7 тисячі гривень.

Світловодський міськрайонний суд у лютому 2023 року повністю задовольнив позовні вимоги прокурора. Втім, апеляційний суд сплату боргу скасував.

Однак орендаря і це рішення не задовольнило, тож він звернувся вже до Касаційного суду (який є частиною Верховного суду). У касаційній скарзі він вимагав скасувати і ухвалу Світловодського міськрайонного суду, і постанову Кропивницького апеляційного суду. Натомість вимагав ухвалити нове рішення, яким відмовити у задоволенні позовних вимог Олександрійської прокуратури у повному обсязі.

Аргументував своє звернення до Верховного Суду тим, що попередні суди не взяли до уваги переважного права орендаря на поновлення договору оренди.

Своєю чергою прокурори у Верховному Суді навели законодавчі обґрунтування своїм початковим вимогам по усіх пунктах.

Що вирішив Касаційний суд

Верховний Суд залишив чинними рішення Світловодського міськрайонного суду й обласного Апеляційного суду.

Таким чином, орендаря таки зобовʼязали повернути водойму у власність Великоандрусівської громади.

Нагадаємо, у Львівській міській раді обговорили важливість збереження історичних вікон як невід'ємної частини архітектурної спадщини міста.

Також ми писали, що у Львові демонтують ринок "Світлиця" через реконструкцію вулиці Миколайчука. Місто виділить нову ділянку для споруд підприємців.

суд Верховний суд Україна судові рішення оренда

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