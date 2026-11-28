Ремонт ТЭС после российских ударов. Фото: ДТЭК

В Киевской области в субботу, 28 ноября, ввели аварийные отключения электроэнергии. Причиной стали последствия российских ударов и перегрузка оборудования. В настоящее время графики не действуют.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго, передает Новини.LIVE.

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Экстренные отключения света в Киевской области 28 ноября

Почасовые графики отключений вновь введут, как только состояние энергосистемы это позволит.

Специалисты уже приступили к ликвидации повреждений. Энергетики работают над тем, чтобы в кратчайшие сроки возобновить подачу электроэнергии потребителям.

"Актуальные графики отключений проверяйте на официальных страницах вашего оператора системы распределения", — говорится в сообщении.

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Пост Укрэнерго. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК, 28 ноября в Киеве и области действуют почасовые отключения электроэнергии, если аварийные отключения не будут отменены. Ограничения коснутся всех очередей.

А бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков рассказывал, что в случае массированного удара России по подстанциям, питающим столицу, Киев рискует остаться без электроэнергии на длительный период.

Кроме того, 27 ноября украинский лидер Владимир Зеленский провел заседание Ставки, в ходе которого обсудили подготовку Киева к возможному ухудшению ситуации с безопасностью из-за усиления российских обстрелов. В частности, правительство и городские власти прорабатывают варианты организации общественного транспорта, в том числе бесплатного проезда.