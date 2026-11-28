Ремонт ТЕС після російських ударів. Фото: ДТЕК

У Київській області у суботу, 28 листопада, запровадили аварійні відключення електроенергії. Причиною є наслідки російських ударів та перевантаження обладнання. Наразі графіки не діють.

Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає Новини.LIVE.

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Екстрені відключення світла на Київщині 28 листопада

Погодинні графіки відключень знову запровадять, щойно стан енергосистеми це дозволятиме.

Фахівці вже приступили до ліквідації пошкоджень. Енергетики працюють над тим, щоб у найкоротші терміни відновити подачу електроенергії споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Укренерго. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК, 28 листопада у Києві та області діють погодинні відключення електроенергії, якщо аварійні скасують. Обмеження торкнуться всіх черг.

А колишній міністр палива та енергетики України Іван Плачков розповідав, що у випадку масованого удару Росії по підстанціях, що живлять столицю, Київ ризикує залишитися без електроенергії на тривалий період.

Крім того, 27 листопада український лідер Володимир Зеленський провів засідання Ставки, під час якого обговорили підготовку Києва до можливого погіршення безпекової ситуації через посилення російських обстрілів. Зокрема, уряд і міська влада опрацьовують варіанти організації громадського транспорту, зокрема безоплатного проїзду.