На Киевщине с начала года выбраковали более 500 авто

Многие транспортные средства окончательно прекращают свое движение из-за войны, дорожно-транспортных происшествий, изношенности или лет эксплуатации. Чтобы поддерживать актуальность государственных реестров и не создавать лишних обязательств для владельцев, такие транспортные средства официально списывают с учета через процедуру выбраковки. С начала 2026 сервисные центры МВД Киевской области выбраковали 505 транспортных средств.

Об услуге выбраковки и как ею воспользоваться рассказали в региональном сервисном центре ГСЦ МВД в Киевской и Черниговской областях, передает Новини.LIVE.

Что означает выбраковка

В сервисных центрах МВД отмечают, что выбраковка — это процесс окончательного исключения транспортного средства с государственной регистрации из-за его непригодности к дальнейшему использованию.

Чаще всего речь идет об авто, которые:

уничтожены или существенно повреждены;

не подлежат восстановлению после ДТП или боевых действий;

разобраны или фактически отсутствуют.

После прохождения процедуры выбраковки транспортное средство изымают из реестров, и оно больше не считается участником дорожного движения.

"Мы наблюдаем стабильный рост количества обращений по выбраковке транспорта. Особенно актуально это стало после начала полномасштабной войны, когда часть автомобилей была потеряна или серьезно повреждена. Своевременная выбраковка помогает избежать недоразумений со штрафами и поддерживает актуальность государственных реестров", — отметил начальник регионального сервисного центра МВД в Киевской и Черниговской областях Сергей Петров.

Как выбраковать транспортное средство

Для получения услуги достаточно обратиться в любой сервисный центр МВД.

С собой необходимо иметь:

паспорт гражданина Украины с зарегистрированным местом жительства или ID-карту вместе с выпиской о месте жительства;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (идентификационный номер);

свидетельство о регистрации транспортного средства (при наличии);

номерные знаки (при наличии).

Услуга является бесплатной и занимает минимум времени.

В сервисных центрах МВД отмечают, если транспортное средство больше не подлежит восстановлению, то нужно своевременно пройти процедуру выбраковки — это позволяет избежать юридических и финансовых вопросов в будущем и поддерживает безопасность дорожного движения.

