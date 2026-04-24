На Київщині від початку року вибракували понад 500 авто

Чимало транспортних засобів остаточно припиняють свій рух через війну, дорожньо-транспортні пригоди, зношеність або роки експлуатації. Щоб підтримувати актуальність державних реєстрів і не створювати зайвих зобов’язань для власників, такі транспортні засоби офіційно списують із обліку через процедуру вибракування. З початку 2026 сервісні центри МВС Київської області вибракували 505 транспортних засобів.

Про послугу вибракування та як нею скористатися розповіли в регіональному сервісному центрі ГСЦ МВС в Київській та Чернігівській областях, передає Новини.LIVE.

Що означає вибракування

У сервісних центрах МВС зазначають, що вибракування — це процес остаточного виключення транспортного засобу з державної реєстрації через його непридатність до подальшого використання.

Найчастіше йдеться про авто, які:

знищені або суттєво пошкоджені;

не підлягають відновленню після ДТП чи бойових дій;

розібрані або фактично відсутні.

Після проходження процедури вибракування транспортний засіб вилучають із реєстрів, і він більше не вважається учасником дорожнього руху.

"Ми спостерігаємо стабільне зростання кількості звернень щодо вибракування транспорту. Особливо актуально це стало після початку повномасштабної війни, коли частина автомобілів була втрачена або серйозно пошкоджена. Своєчасне вибракування допомагає уникнути непорозумінь із штрафами та підтримує актуальність державних реєстрів", — зазначив начальник регіонального сервісного центру МВС у Київській та Чернігівській областях Сергій Петров.

Як вибракувати транспортний засіб

Для отримання послуги достатньо звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

Із собою необхідно мати:

паспорт громадянина України із зареєстрованим місцем проживання або ID-картка разом із витягом про місце проживання;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер);

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга є безкоштовною та займає мінімум часу.

У сервісних центрах МВС наголошують, якщо транспортний засіб більше не підлягає відновленню, то потрібно своєчасно пройти процедуру вибракування — це дозволяє уникнути юридичних і фінансових питань у майбутньому та підтримує безпеку дорожнього руху.

Як писали Новини.LIVE, вчасний продаж старого авто допомагає уникнути зайвих витрат і стресу через поломки. Якщо ремонт коштує більше половини ринкової ціни, він недоцільний, а машина може стати постійним джерелом витрат.

А скрегіт під час перемикання передач часто сигналізує про проблему. Інколи причина — помилка водія, але зазвичай це ознака несправності. Своєчасна реакція допоможе уникнути дорогого ремонту.