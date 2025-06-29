ДТП в Хмельницкой области 29 июня — погибли мужчина и подросток

ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина и подросток, а еще три человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 29 июня.

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Вблизи села Ямполь Шепетовского района столкнулись Renault Kangoo и грузовик MAN.

ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

"Спасатели деблокировали тела погибших и помогли медикам транспортировать травмированных. В результате аварии погибли водитель легковушки (1976 г.р.) и пассажир (2013 г.р.)", — говорится в сообщении.

Медики и спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Кроме того, еще три человека, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы.

В ГСЧС добавили, что обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня в Киеве авто выехало на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.

А на Львовщине авто патрульной полиции сбило несовершеннолетнего пешехода. Причастных отстранили от службы.