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Главная Новости дня На Хмельнитчине столкнулись авто — погибли мужчина и подросток

На Хмельнитчине столкнулись авто — погибли мужчина и подросток

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Дата публикации 29 июня 2025 18:51
ДТП в Хмельницкой области 29 июня — погибли мужчина и подросток
ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

В Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погиб мужчина и подросток, а еще три человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram в воскресенье, 29 июня.

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Вблизи села Ямполь Шепетовского района столкнулись Renault Kangoo и грузовик MAN.

ДТП у Хмельницькій області 29 червня
ДТП в Хмельницкой области. Фото: ГСЧС

"Спасатели деблокировали тела погибших и помогли медикам транспортировать травмированных. В результате аварии погибли водитель легковушки (1976 г.р.) и пассажир (2013 г.р.)", — говорится в сообщении.

На Хмельниччині 29 червня сталася ДТП
Медики и спасатели на месте ДТП. Фото: ГСЧС

Кроме того, еще три человека, в том числе несовершеннолетний, госпитализированы.

В ГСЧС добавили, что обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, 26 июня в Киеве авто выехало на встречную полосу, в результате чего произошло ДТП.

А на Львовщине авто патрульной полиции сбило несовершеннолетнего пешехода. Причастных отстранили от службы.

ДТП смерть авария ГСЧС Хмельницкая область автомобиль
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
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