ДТП у Хмельницькій області 29 червня — загинули чоловік та підліток

На Хмельниччині зіткнулися авто — загинули чоловік та підліток
У Хмельницькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув чоловік та підліток, а ще троє людей отримали поранення.
Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 29 червня.
ДТП у Хмельницькій області
Поблизу села Ямпіль Шепетівського району зіткнулися Renault Kangoo та вантажівка MAN.
"Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.)", — йдеться у повідомленні.
Крім того, ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані.
У ДСНС додали, що обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 26 червня у Києві авто виїхало на зустрічну смугу, внаслідок чого сталася ДТП.
А на Львівщині авто патрульної поліції збило неповнолітнього пішохода. Причетних відсторонили від служби.
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