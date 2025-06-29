ДТП у Хмельницькій області 29 червня — загинули чоловік та підліток

ДТП у Хмельницькій області. Фото: ДСНС

У Хмельницькій області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії загинув чоловік та підліток, а ще троє людей отримали поранення.

Про це повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій у Telegram у неділю, 29 червня.

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ДТП у Хмельницькій області. Фото: ДСНС

"Рятувальники деблокували тіла загиблих і допомогли медикам транспортувати травмованих. Унаслідок аварії загинули водій легковика (1976 р.н.) та пасажир (2013 р.н.)", — йдеться у повідомленні.

Медики та рятувальники на місці ДТП. Фото: ДСНС

Крім того, ще троє осіб, зокрема неповнолітній, госпіталізовані.

У ДСНС додали, що обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 червня у Києві авто виїхало на зустрічну смугу, внаслідок чого сталася ДТП.

А на Львівщині авто патрульної поліції збило неповнолітнього пішохода. Причетних відсторонили від служби.