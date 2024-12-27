В Хмельницкой области мужчина отказался от повестки - его судили

На Хмельнитчине судили мужчину за отказ от повестки
В Хмельницкой области судили военнообязанного, который уклонился от мобилизации. Ему назначили три года заключения.
Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.
Детали дела
32-летний житель города Славута прошел военно-врачебную комиссию, где его признали годным к военной службе. Однако мужчина категорически отказался получать повестку, а затем не явился в ТЦК.
Решение суда
В ходе суда его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Гражданину назначили наказание в виде лишения свободы на три года.
Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, который на протяжении 2022-2024 годов размещал в соцсетях информацию о раздаче повесток.
А в Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку на глазах у детей. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.
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