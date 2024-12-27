В Хмельницкой области мужчина отказался от повестки - его судили

Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Иллюстративное фото: 20minut.ua

В Хмельницкой области судили военнообязанного, который уклонился от мобилизации. Ему назначили три года заключения.

Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой областной прокуратуры.

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Детали дела

32-летний житель города Славута прошел военно-врачебную комиссию, где его признали годным к военной службе. Однако мужчина категорически отказался получать повестку, а затем не явился в ТЦК.

Решение суда

В ходе суда его признали виновным в уклонении от призыва на военную службу. Гражданину назначили наказание в виде лишения свободы на три года.

Напомним, в Ивано-Франковской области судили мужчину, который на протяжении 2022-2024 годов размещал в соцсетях информацию о раздаче повесток.

А в Киевской области судили мужчину, который застрелил собаку на глазах у детей. Его признали виновным в жестоком обращении с животным.