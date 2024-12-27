На Хмельниччині чоловік відмовився від повістки — його судили

На Хмельниччині судили чоловіка за відмову від повістки
У Хмельницькій області судили військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.
Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.
Деталі справи
32-річний мешканець міста Славута пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до військової служби. Однак чоловік категорично відмовився отримувати повістку, а потім не з'явився до ТЦК.
Рішення суду
Під час суду його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу. Громадянину призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.
Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який упродовж 2022-2024 розміщував у соцмережах інформацію про роздачу повісток.
А у Київській області судили чоловіка, який застрелив собаку на очах в дітей. Його визнали винним у жорстокому поводженні з твариною.
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