На Хмельниччині чоловік відмовився від повістки — його судили

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Ілюстративне фото: 20minut.ua

У Хмельницькій області судили військовозобов'язаного, який ухилився від мобілізації. Йому призначили три роки ув'язнення.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

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Деталі справи

32-річний мешканець міста Славута пройшов військово-лікарську комісію, де його визнали придатним до військової служби. Однак чоловік категорично відмовився отримувати повістку, а потім не з'явився до ТЦК.

Рішення суду

Під час суду його визнали винним в ухиленні від призову на військову службу. Громадянину призначили покарання у вигляді позбавлення волі на три роки.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області судили чоловіка, який упродовж 2022-2024 розміщував у соцмережах інформацію про роздачу повісток.

А у Київській області судили чоловіка, який застрелив собаку на очах в дітей. Його визнали винним у жорстокому поводженні з твариною.