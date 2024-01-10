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В Хмельницкой области мужчину за попытку ограбления отправили в военкомат

10 января 2024 19:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Хмельницкой области мужчину за попытку ограбления отправили в военкомат
Сотрудник ТЦК выписывает повестку. Фото: akcenty.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В городе Полонное Хмельницкой области 29-летний харьковчанин попытался ограбить бар в состоянии алкогольного опьянения. После того как нарушителя задержали, его сражу же отправили в ТЦК.

Об єтом говорится в решении суда.

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Сообщается, что мужчина был пойман, и, хотя подробности дальнейшего его пути не описаны в судебном решении, известно, что того же дня он прошел медосмотр в военкомате и был признан годным к службе.

Известно, что харьковчанину неоднократно высылали повестки для отправки в армию, но он игнорировал их. В итоге, после нескольких неявок, было начато уголовное преследование. 

На суде он признал свою вину, но отказался от военной службы, ссылаясь на свои религиозные убеждения, хотя в Свидетелях Иеговы его уже не числили. В итоге суд приговорил его к трехлетнему лишению свободы, и он был арестован прямо в зале суда.

Напомним, что в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. В некоторых украинских областях вводятся дополнительные меры военного положения, в частности, проверка документов и осмотр вещей граждан. В связи с этим появилась информация, что якобы эти мероприятия уполномочены осуществлять представители ТЦК и СП.

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