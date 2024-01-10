На Хмельниччині чоловіка за спробу пограбування відправили до військкомату

Співробітник ТЦК виписує повістку. Фото: akcenty.com.ua

У місті Полонне на Хмельниччині 29-річний харків'янин спробував пограбувати бар у стані алкогольного сп'яніння. Після того як порушника затримали, його одразу ж відправили до ТЦК.

Про це йдеться у рішенні суду.

Читайте також:

Чоловіка відправили до ТЦК після спроби пограбування

Повідомляється, що чоловік був спійманий, і хоча подробиці подальшого його шляху не описані в судовому рішенні, відомо, що того ж дня він пройшов медогляд у військкоматі й був визнаний придатним до служби.

Відомо, що харків'янинові неодноразово висилали повістки для відправки до армії, але він ігнорував їх. У результаті після кількох неявок було розпочато кримінальне переслідування.

На суді він визнав свою провину, але відмовився від військової служби, посилаючись на свої релігійні переконання, хоча у Свідках Єгови його вже не вважали. У результаті суд засудив його до трирічного позбавлення волі, і його заарештували прямо в залі суду.

Нагадаємо, що в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. У деяких українських областях запроваджуються додаткові заходи воєнного стану, зокрема перевірка документів та огляд речей громадян. У зв'язку з цим з'явилася інформація, що ці заходи нібито уповноважені здійснювати представники ТЦК і СП.