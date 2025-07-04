На Херсонщине взорвалось авто с российскими операторами дронов — детали от ГУР

На Херсонщине взорвалось авто с тремя операторами БпЛА России
На окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвалось авто Chevrolet Aveo. Внутри транспортного средства находилось трое захватчиков — операторов беспилотников так называемого подразделения "Барс-Сармат". Его связывают с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 4 июля.
Смерть оккупантов на Херсонщине
Трое оккупантов, среди которых был и старший российской группы, погибли в результате взрыва авто. Захватчики представляли угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировали гражданское население Херсонской области.
"Так называемый центр "Барс-сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи", — говорится в сообщении.
В ГУР отметили, что командиром указанного подразделения является экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В структуру центра входят несколько отрядов, а ликвидированная группа оккупантов входила в "Барс-1". Она дислоцируется во временно оккупированном Геническе.
Напомним, в ГУР показали, как провели комплексную операцию по уничтожению позиций российских операторов дронов.
Ранее дроны ГУР атаковали военные объекты в российском Брянске. БпЛА поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.
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