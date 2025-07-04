На Херсонщине взорвалось авто с российскими операторами дронов — детали от ГУР

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

На окраине временно оккупированного населенного пункта Стрелковое Херсонской области взорвалось авто Chevrolet Aveo. Внутри транспортного средства находилось трое захватчиков — операторов беспилотников так называемого подразделения "Барс-Сармат". Его связывают с бывшим главой "Роскосмоса" Дмитрием Рогозиным.

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Минобороны в Telegram в пятницу, 4 июля.

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Трое оккупантов, среди которых был и старший российской группы, погибли в результате взрыва авто. Захватчики представляли угрозу для Сил безопасности и обороны Украины и терроризировали гражданское население Херсонской области.

Главарь "Барс-1" с позывным "Корсар" рядом с Дмитрием Рогозиным. Фото: ГУР

"Так называемый центр "Барс-сармат" сформировали в 2024 году на временно оккупированной территории Запорожской области. Он специализируется на испытании и боевом применении новых роботизированных и электронных систем, в частности БпЛА, робототехнических комплексов, систем радиоэлектронной разведки и борьбы, а также средств управления и связи", — говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что командиром указанного подразделения является экс-руководитель "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

В структуру центра входят несколько отрядов, а ликвидированная группа оккупантов входила в "Барс-1". Она дислоцируется во временно оккупированном Геническе.

Пост ГУР. Фото: скриншот

Напомним, в ГУР показали, как провели комплексную операцию по уничтожению позиций российских операторов дронов.

Ранее дроны ГУР атаковали военные объекты в российском Брянске. БпЛА поразили объекты 120-го арсенала Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ.