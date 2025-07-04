На Херсонщині вибухнуло авто з російськими операторами дронів — деталі від ГУР

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

На околиці тимчасово окупованого населеного пункту Стрілкове Херсонської області вибухнуло авто Chevrolet Aveo. Всередині транспортного засобу перебувало троє загарбників — операторів безпілотників так званого підрозділу "Барс-Сармат". Його пов’язують із колишнім главою "Роскосмосу" Дмитром Рогозіним.

Про це повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міноборони у Telegram у пʼятницю, 4 липня.

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Троє окупантів, серед яких був і старший російської групи, загинули внаслідок вибуху авто. Загарбники становили загрозу для Сил безпеки і оборони України та тероризували цивільне населення Херсонської області.

Ватажок "Барс-1" з позивним "Корсар" поруч з Дмитром Рогозіним. Фото: ГУР

"Так званий центр "Барс-сармат" сформували у 2024 році на тимчасово окупованій території Запорізької області. Він спеціалізується на випробуванні та бойовому застосуванні нових роботизованих і електронних систем, зокрема БпЛА, робототехнічних комплексів, систем радіоелектронної розвідки та боротьби, а також засобів управління та звʼязку", — йдеться у повідомленні.

У ГУР зазначили, що командиром зазначеного підрозділу є екскерівник "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

До структури центру належать декілька загонів, а ліквідована група окупантів входила до "Барс-1". Вона дислокується в тимчасово окупованому Генічеську.

Допис ГУР. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ГУР показали, як провели комплексну операцію зі знищення позицій російських операторів дронів.

Раніше дрони ГУР атакували військові об’єкти у російському Брянську. БпЛА уразили об'єкти 120-го арсеналу Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ.