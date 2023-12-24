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В Херсонской области мужчина взорвался на российском боеприпасе — прокуратура начала расследование

24 декабря 2023 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Херсонской области мужчина взорвался на российском боеприпасе — прокуратура начала расследование
Часть кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Иллюстративное фото: соцсети
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Херсонской области на брошенном российском боеприпасе подорвался мужчина. Впоследствии Бериславская окружная прокуратура начала расследование.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской прокуратуры.

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Как сообщается, сегодня, в селе Бобровый Кут Херсонской области около 13:00 вблизи реки местный житель нашел взрывное устройство, брошенное российскими солдатами.

В результате детонации боеприпаса мужчина потерял ногу, и экстренно был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Прокуроры и полицейские проводят следственные действия по открытию уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

Напомним, что ранее Нацполиция показала последствия обстрелов россиян в Херсонской области.

В то же время в результате недавнего обстрела российскими захватчиками Херсона 19 декабря обнаружили девять пострадавших. Среди травмированных есть дети — младшему пострадавшему 2 года.

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