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На Херсонщині чоловік підірвався на російському боєприпасі — прокуратура почала розслідування

24 грудня 2023 16:26
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
На Херсонщині чоловік підірвався на російському боєприпасі — прокуратура почала розслідування
Частинка касетного снаряду РСЗВ "Ураган". Ілюстративне фото: соцмережі
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

На Херсонської області на залишеному російському боєприпасі підірвався чоловік. Через це Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування. 

Про це повідомляє пресслужба Херсонської прокуратури

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Як повідомляється, сьогодні, у селі Бобровий Кут Херсонської області близько 13:00 поблизу річки місцевий мешканець знайшов  вибуховий пристрій, який залишили російські солдати 

Внаслідок детонації боєприпасу чоловік втратив ногу, та екстрено був шпиталізований у важкому стані. 

Прокурори та поліцейські проводять слідчі дії через відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що раніше Нацполіція показала наслідки обстрілів росіян на Херсонщині. 

Водночас внаслідок нещодавнього обстрілу російськими загарбниками Херсона 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.

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