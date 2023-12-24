На Херсонщині чоловік підірвався на російському боєприпасі — прокуратура почала розслідування
На Херсонської області на залишеному російському боєприпасі підірвався чоловік. Через це Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.
Про це повідомляє пресслужба Херсонської прокуратури.
Чоловік підірвався на снаряді
Як повідомляється, сьогодні, у селі Бобровий Кут Херсонської області близько 13:00 поблизу річки місцевий мешканець знайшов вибуховий пристрій, який залишили російські солдати
Внаслідок детонації боєприпасу чоловік втратив ногу, та екстрено був шпиталізований у важкому стані.
Прокурори та поліцейські проводять слідчі дії через відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
Нагадаємо, що раніше Нацполіція показала наслідки обстрілів росіян на Херсонщині.
Водночас внаслідок нещодавнього обстрілу російськими загарбниками Херсона 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.
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