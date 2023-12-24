На Херсонщині чоловік підірвався на російському боєприпасі — прокуратура почала розслідування

Частинка касетного снаряду РСЗВ "Ураган". Ілюстративне фото: соцмережі

На Херсонської області на залишеному російському боєприпасі підірвався чоловік. Через це Бериславська окружна прокуратура розпочала розслідування.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської прокуратури.

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Чоловік підірвався на снаряді

Як повідомляється, сьогодні, у селі Бобровий Кут Херсонської області близько 13:00 поблизу річки місцевий мешканець знайшов вибуховий пристрій, який залишили російські солдати

Внаслідок детонації боєприпасу чоловік втратив ногу, та екстрено був шпиталізований у важкому стані.

Прокурори та поліцейські проводять слідчі дії через відкриття кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

Нагадаємо, що раніше Нацполіція показала наслідки обстрілів росіян на Херсонщині.

Водночас внаслідок нещодавнього обстрілу російськими загарбниками Херсона 19 грудня, виявили дев'ятьох постраждалих. Серед травмованих є діти — найменшому постраждалому 2 роки.