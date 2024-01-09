На Херсонщине из-за мороза сломались генераторы, подававшие воду

Отсутствие водоснабжения. Иллюстративное фото: Pexels

В Херсонской области отказали генераторы, благодаря которым поставляли воду. Это произошло из-за низких температур воздуха, которые пришли в регион и влияют на работу жилищно-коммунального хозяйства Херсонской городской территориальной громады.

Об этом сообщил начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко.

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По данным Мрочко, произошел отказ генераторов в Антоновке. С помощью генераторов в поселок поставляли воду. Глава ОВА подчеркнул, что в ближайшее время проблема будет решена и "время подачи воды будет продлено".

"Сегодня отказали генераторы, с помощью которых в Антоновке подавали воду. Аварийные бригады водоканала уже включились в работу", — написал Мрочко.

Он также добавил, что в поселке отсутствует электричество. Коммунальные службы не могут произвести ремонт электросети из-за постоянных обстрелов врага.

"В поселке также отсутствует круглосуточное водоснабжение. Но вода у людей есть. Ее подают по графику с 11.00 до 15.00 с помощью генераторов", — отметил Мрочко.

Скриншот поста Мрочко

Напомним, в понедельник, 8 января, в Оболонском районе Киева произошла авария на водопроводе. Движение транспорта участком перекрыли, там работают специалисты и обещают вернуть водоснабжение киевлянам до конца суток 9 января.

Добавим, что на временно оккупированных территориях российское руководство уведомило украинцев об отсутствии водоснабжения на период от 10 до 20 лет. Также оккупационные власти планируют ввести ограничения для украинцев на выращивание влаголюбивых сельскохозяйственных культур.