На Херсонщині через мороз зламалися генератори, що подавали воду
На Херсонщині відмовили генератори, завдяки яким постачали воду. Це сталося через низькі температури повітря, які прийшли до регіону і впливають на роботу житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади.
Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Зупинка роботи генераторів на Херсонщині
За даними Мрочка, сталася відмова генераторів у Антонівці. За допомогою генераторів до селища постачали воду. Очільник ОВА підкреслив, що найближчим часом проблему буде вирішено і "час подачі води буде подовжений".
"Сьогодні відмовили генератори, з допомогою яких у Антонівці подавали воду. Аварійні бригади водоканалу вже включились у роботу", — написав Мрочко.
Він також додав, що в селищі відсутня електрика. Комунальні служби не можуть провести ремонт електромережі через постійні обстріли ворога.
"У селищі також відсутнє цілодобове водопостачання. Але вода в людей є. Її подають за графіком з 11.00 до 15.00 з допомогою генераторів", — зазначив Мрочко.
Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання киянам до кінця доби 9 січня.
Додамо, на тимчасово окупованих територіях російське керівництво сповістило українців про відсутність водопостачання на період від 10 до 20 років. Також окупаційна влада планує ввести обмеження для українців на вирощування вологолюбних сільськогосподарських культур.
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