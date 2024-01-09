На Херсонщині через мороз зламалися генератори, що подавали воду

Відсутність водопостачання. Ілюстративне фото: Pexels

На Херсонщині відмовили генератори, завдяки яким постачали воду. Це сталося через низькі температури повітря, які прийшли до регіону і впливають на роботу житлово-комунального господарства Херсонської міської територіальної громади.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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За даними Мрочка, сталася відмова генераторів у Антонівці. За допомогою генераторів до селища постачали воду. Очільник ОВА підкреслив, що найближчим часом проблему буде вирішено і "час подачі води буде подовжений".

"Сьогодні відмовили генератори, з допомогою яких у Антонівці подавали воду. Аварійні бригади водоканалу вже включились у роботу", — написав Мрочко.

Він також додав, що в селищі відсутня електрика. Комунальні служби не можуть провести ремонт електромережі через постійні обстріли ворога.

"У селищі також відсутнє цілодобове водопостачання. Але вода в людей є. Її подають за графіком з 11.00 до 15.00 з допомогою генераторів", — зазначив Мрочко.

Скриншот допису Мрочка

Нагадаємо, у понеділок, 8 січня, в Оболонському районі Києва сталася аварія на водогоні. Рух транспорту ділянкою перекрили, там наразі працюють фахівці та обіцяють повернути водопостачання киянам до кінця доби 9 січня.

Додамо, на тимчасово окупованих територіях російське керівництво сповістило українців про відсутність водопостачання на період від 10 до 20 років. Також окупаційна влада планує ввести обмеження для українців на вирощування вологолюбних сільськогосподарських культур.