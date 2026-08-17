На Херсонщине двух коллаборационистов приговорили к 11 и 8 годам

Представители полиции. Фото: Национальная полиция Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Суд признал виновными двух представителей российской оккупационной администрации, которые работали на захваченных территориях Херсонской области. Один из них получил 11 лет лишения свободы за коллаборационизм и оправдание оккупации, другой — 8 лет за добровольное занятие руководящей должности в незаконном органе власти.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Новини.LIVE.

Глава оккупационного "совета депутатов" получил 11 лет

55-летнего гражданина России суд признал виновным по ч. 6 ст. 111-1 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины. Ему назначили 11 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также мужчине на 10 лет запретили занимать должности в органах власти и участвовать в избирательном процессе.

Согласно материалам дела, после проведения российскими оккупантами псевдовыборов осенью 2023 года он возглавил так называемый "совет депутатов Горностаевского муниципального округа".

На подконтрольных оккупационной администрации Telegram-ресурсах мужчина распространял пропагандистские материалы. В своих обращениях он называл оккупированные территории Херсонской области частью России, оправдывал их захват и распространял нарративы государства-агрессора.

"Глава" Верхнего Рогачика получил 8 лет

Другого фигуранта, 43-летнего жителя Херсонской области, признали виновным в добровольном занятии руководящей должности в незаконном органе власти, созданном оккупационной администрацией РФ.

В октябре 2023 года он согласился возглавить так называемый "Верхнерогачицкий муниципальный округ Херсонской области".

На этой должности мужчина организовывал работу оккупационной администрации, занимался формированием ее штата, руководил подчиненными и обеспечивал выполнение политики России на временно оккупированной территории.

Суд приговорил его к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Кроме того, в течение 13 лет после отбытия наказания он не сможет занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Приговоры вынесены в рамках специального судебного разбирательства. По информации прокуратуры, в настоящее время оба осужденных находятся в розыске.

Сообщение Херсонской областной прокуратуры. Скриншот: Facebook

Два представителя российской оккупационной администрации Херсонской области. Фото: Херсонская областная прокуратура

Новини.LIVE сообщали, что жительница Днепропетровской области за деньги собирала для российских спецслужб информацию о местонахождении украинских военных. Ее данные могли использоваться для нанесения российских ракетных ударов по родному городу. Сотрудники СБУ задержали женщину в ее доме.

Также Новини.LIVE писали, что в Одессе правоохранители разоблачили мужчину, которого подозревают в сотрудничестве с российской военной разведкой. Он собирал сведения об украинских Силах обороны и передавал их врагу для определения целей ракетных и дронных атак. Кроме того, агент фиксировал на фото последствия обстрелов, чтобы российские военные могли использовать эти данные для подготовки новых ударов. Мужчину задержали во время попытки сфотографировать один из военных объектов.