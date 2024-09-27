В Харьковской области преподаватель развращал несовершеннолетнего — ему дали пожизненное

Судебное заседание. Иллюстративное фото: court.gov.ua

Руководитель "Десантно-спортивного учебно-тренировочного центра" из Чугуева развращал и насиловал 11-летнего курсанта и изготовлял детскую порнографию. Его адвокат просил о более мягком наказании, однако суд во Львове сохранил предварительный приговор в виде пожизненного заключения.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обстоятельства дела

Суд узнал, что в сентябре 2021 года мальчик начал посещать "Десантно-спортивный учебно-тренировочный центр" в Чугуеве. 48-летний руководитель центра был одновременно и одним из тренеров.

В октябре 2021 года мальчик с тренерами и питомцами поехал на экскурсию в Одессу. Во время визита они находились в казарме Военно-морского лицея имени вицеадмирала Владимира Бескоровайного. Там мужчина оставался с мальчиком наедине и развращал его.

В январе руководитель центра организовал выездную экскурсию для учащихся в город Узин, где должно было открытие другого детского спортивного центра.

При этом мужчина, мальчик и двое других детей жили в частном доме его приятеля. Злоумышленник заставил мальчика спать с ним в одной кровати, неоднократно принуждал ребенка к разным видам сексуального взаимодействия. Сцены изнасилования мужчина снимал на видео.

В апреле 2022 года мальчик с матерью из-за полномасштабного вторжения переехал во Львовскую область. Но мужчина продолжал звонить по телефону ребенку, впоследствии начал приезжать. Он встречался с курсантом в безлюдных местах и склонял его к сексу, угрожая показать фото и видео родителям в случае несогласия. После изнасилования он платил мальчику деньги.

В конце концов мальчик решился рассказать все своей крестной маме, после чего мужчину задержали.

Муж своей вины не признал. Он отрицал все факты развращения и изнасилования и сказал, что мальчик его оговаривает. Несмотря на это, вина руководителя центра была установлена с помощью ряда доказательств, а именно видео и фотографий порнографического характера, которые были обнаружены в ноутбуке и телефоне мужчины.

Что решил суд

В апреле 2024 года суд признал мужчину виновным в развращении несовершеннолетнего лица, совершении сексуального насилия, изнасиловании, изготовлении и хранении детской порнографии.

За все эти преступления ему назначили пожизненное лишение свободы и взыскание 500 тысяч гривен морального вреда.

Вскоре адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, в которой просил назначить более мягкое наказание. Суд согласился с позицией прокурора и оставил апелляционную жалобу стороны защиты без изменений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в городе Славутич Киевской области мужчина убил, а затем зарыл в лесу женщину. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Также мы писали, что перед судом предстанут трое преступников, которые в Харькове по заказу убили мужчину, нанеся ему более 200 ударов ломом и битой.