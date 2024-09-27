На Харківщині викладач розбещував неповнолітнього — йому дали довічне

Судове засідання. Ілюстративне фото: court.gov.ua

Керівник "Десантно-спортивного навчально-тренувального центру" з Чугуєва розбещував і ґвалтував 11-річного курсанта та виготовляв дитячу порнографію. Його адвокат просив про м'якше покарання, проте суд у Львові зберіг попередній вирок у вигляді довічного ув'язнення.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Обставини справи

Суд дізнався, що у вересні 2021 року хлопчик почав відвідувати "Десантно-спортивний навчально-тренувальний центр" у Чугуєві. 48-річний керівник центру був водночас і одним з тренерів.

У жовтні 2021 року хлопчик з тренерами та вихованцями поїхав на екскурсію в Одесу. На час візиту вони перебували у казармі Військово-морського ліцею імені віцеадмірала Володимира Безкоровайного. Там чоловік залишався з хлопчиком наодинці та розбещував його.

У січні керівник центру організував виїзну екскурсію для учнів у місто Узин, де мало бути відкриття іншого дитячого спортивного центру.

При цьому чоловік, хлопчик та ще двоє інших дітей жили у приватному будинку його приятеля. Зловмисник змусив хлопчика спати з ним в одному ліжку, неодноразово примушував дитину до різних видів сексуальної взаємодії. Сцени зґвалтування чоловік знімав на відео.

У квітні 2022 року хлопчик з матір’ю через повномасштабне вторгнення переїхав на Львівщину. Але чоловік продовжував телефонувати дитині, згодом почав приїздити. Він зустрічався з курсантом у безлюдних місцях та схиляв його до сексу, погрожуючи показати фото та відео батькам у разі незгоди. Після зґвалтування він платив хлопчику гроші.

Кінець кінцем хлопчик наважився розповісти усе своїй хрещеній мамі, після чого чоловіка затримали.

Чоловік своєї провини не визнав. Він заперечив усі факти розбещення та зґвалтування та сказав, що хлопчик його оговорює. Попри це, провина керівника центру була встановлена за допомогою низки доказів, а саме відео та фотознімків порнографічного характеру, які були виявлені у ноутбуці та телефоні чоловіка.

Що вирішив суд

У квітні 2024 року суд визнав чоловіка винним у розбещенні неповнолітньої особи, вчиненні сексуального насильства, зґвалтуванні, виготовленні та зберіганні дитячої порнографії.

За всі ці злочини йому призначили довічне позбавлення волі та стягнення 500 тисяч гривень моральної шкоди.

Невдовзі адвокат засудженого подав апеляційну скаргу, в якій просив призначити більш м’яке покарання. Втім, суд погодився з позицією прокурора та залишив апеляційну скаргу сторони захисту без змін.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у місті Славутич Київської області чоловік вбив, а потім закопав у лісі жінку. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Також ми писали, що перед судом постануть троє злочинців, які у Харкові на замовлення вбили чоловіка, завдавши йому понад 200 ударів ломом і битою.