На каких участках фронта воюют бывшие заключенные

Командир 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр общается с журналисткой Новини.LIVE. Фото: скриншот из видео

Команда Новини.LIVE пообщалась с бойцами Третьей отдельной штурмовой бригады о том, на каких направлениях воюют бывшие заключенные, которые стали военными. Также в 3 ОШБр рассказали о достижениях бывших заключенных, которые присоединились в ряды ВСУ.

Об этом говорится в эксклюзивном материале Новини.LIVE.

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На каких направлениях фронта воюют бывшие заключенные

Командир 3-й штурмовой роты 2-го штурмового батальона 3-й ОШБр на псевдо "Винни" рассказал, что бывшие заключенные, ставшие военнослужащими сейчас воюют на Харьковском направлении. Кроме того, они уже имеют хорошие достижения, среди которых — взятие российских оккупантов в плен.

"Так как эта тема недавно началась, то по факту, эти бойцы только начали работать и работают на Харьковском направлении. Что касается достижений, есть часть бойцов, которые хорошо себя проявили - это взятие врага в плен, эффективное уничтожение врага", — отметил "Винни".

Также он добавил, что бывшие заключенные, которые сейчас служат в рядах ВСУ, проявляют свои лидерские качества. По его словам, некоторые из них уже заслуживают быть командирами отделения.

"Иногда они проявляют свои лидерские качества и заслуживают быть уже как минимум командирами отделения. Во-первых, есть бойцы, у которых, возможно из-за их прошлого, инстинкт самосохранения работает правильно. И они понимают, что для того, чтобы остаться на позициях, нужно сделать максимально. Они готовы работать и это доносят непосредственно бойцам", — сказал командир.

Один из военных 3 ОШБ, который ранее был заключенным, рассказал, что он взял пару оккупантов в плен с гранатой. Однако он не считает, что это значительное достижение.

"Достижение — это когда мы победим, а это (взятие в плен нескольких россиян, — ред.) маленькое вложение в наше общее дело", — отметил воин 3 ОШБр.

Кроме того, командир "Винни" рассказал, что также есть даже бывшие заключенные, которые в прошлом были военными или хотели построить военную карьеру, и они как раз сейчас тоже проявляют лидерские качества.

"И действительно видно, что они хотели быть военными, и у них сейчас шанс есть. Я бы уже доверял некоторым людям стать командирами отделения", — сказал "Винни".

Ранее мы писали, что к службе в ВСУ могут присоединиться некоторые категории заключенных украинцев. Однако значительная часть из них боится идти на фронт, думая что их не будет ценить командование.

Кроме того, в 3 ОШБр рассказали о нюансах и успехах мобилизации бывших заключенных.