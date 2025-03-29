На яких ділянках фронту воюють колишні в'язні

Командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 3-й ОШБр спілкується з журналісткою Новини.LIVE. Фото: скриншот з відео

Команда Новини.LIVE поспілкувалася з бійцями Третьої окремої штурмової бригади щодо того, на яких напрямках воюють колишні ув'язнені, які стали військовими. Також у 3 ОШБр розповіли про здобутки колишніх в'язнів, що долучилися до лав ЗСУ.

Про це йдеться в ексклюзивному матеріалі Новини.LIVE.

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На яких напрямках фронту воюють колишні в'язні

Командир 3-ї штурмової роти 2-го штурмового батальйону 3-й ОШБр на псевдо "Вінні" розповів, що колишні ув'язнені, що стали військовослужбовцями наразі воюють на Харківському напрямку. Крім того, вони вже мають хороші здобутки, серед яких — взяття російських окупантів у полон.

"Через те, що ця тема нещодавно розпочалася, то по факту, ці бійці лише почали працювати й працюють на Харківському напрямку. Що стосується здобутків, є частина бійців, які добре себе проявили — це взяття ворога в полон, ефективне знищення ворога", — зазначив "Вінні".

Також він додав, що колишні ув'язнені, які нині служать у лавах ЗСУ, проявляють свої лідерські якості. За його словами, деякі з них вже заслуговують бути командирами відділення.

"Іноді вони проявляють свої лідерські якості й заслуговують бути вже як мінімум командирами відділення. По-перше, є бійці, в яких, можливо через їхнє минуле, інстинкт самозбереження працює правильно. І вони розуміють, що для того, щоб залишитися на позиціях, потрібно зробити максимально. Вони готові працювати й це доносять безпосередньо бійцям", — сказав командир.

Один із військових 3 ОШБ, який раніше був ув'язненим, розповів, що він взяв пару окупантів у полон з гранатою. Проте він не вважає, що це значне досягнення.

"Досягнення — це коли ми переможемо, а це (взяття у полон декількох росіян. — Ред.) маленьке вкладення в нашу спільну справу", — зауважив воїн 3 ОШБр.

Крім того, командир "Вінні" розповів, що також є навіть колишні в'язні, які в минулому були військовими або хотіли побудувати військову кар'єру, і вони якраз зараз теж проявляють лідерські якості.

"І дійсно видно, що вони хотіли бути військовими, і у них зараз шанс є. Я б вже довіряв деяким людям стати командирами відділення", — сказав "Вінні".

Раніше ми писали, що до служби в ЗСУ можуть долучитись деякі категорії ув'язнених українців. Проте значна частина з них боїться йти на фронт, думаючи що їх не буде цінувати командування.

Крім того, у 3 ОШБр розповіли про нюанси та успіхи мобілізації колишніх ув'язнених.