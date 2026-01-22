Суд вынес приговор верующему, который не хотел служить в ВСУ по религиозным убеждениям

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

Горрайонный суд на Франковщине назначил тюремный срок старшему солдату, который категорически отказался выполнять приказ и ехать в Донецкую область. Мужчина заявил о религиозных убеждениях и отказался даже одевать военную форму.

Об этом стало известно из официального приговора суда.

Религиозные взгляды не спасли от реального срока

Мужчину, который жил в Черновцах, мобилизовали в конце 2024 года. Военно-врачебная комиссия признала его годным. В декабре солдат получил боевое распоряжение. Он должен был как водитель доставить личный состав в Славянск. Мужчина приказ проигнорировал: "Я — не солдат", — заявил он командирам.

Подсудимый сослался на веру. Он назвал себя Свидетелем Иеговы. Мужчина утверждал, что религия запрещает ему любое отношение к армии.

Командование пыталось найти компромисс и предложило работу на кухне. Кроме этого мужчину звали служить капелланом и предлагали возить запчасти или работать в госпитале.

Ни один вариант мужчину не устроил. Он отказался даже получать военную зарплату.

Решение суда

За неповиновение в условиях военного положения мужчина получил пять лет лишения свободы. Своей вины он не признал. Подсудимый настаивал на полном оправдании. Теперь у него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

