Суд виніс вирок вірянину, який не хтів служити в ЗСУ за релігійними переконаннями

Міськрайонний суд на Франківщині призначив тюремний термін старшому солдату, який категорично відмовився виконувати наказ та їхати на Донеччину. Чоловік заявив про релігійні переконання і відмовився навіть одягати військову форму.

Про це стало відомо з офіційного вироку суду.

Релігійні погляди не врятували від реального терміну

Чоловіка, який жив у Чернівцях, мобілізували наприкінці 2024 року. Військово-лікарська комісія визнала його придатним. У грудні солдат отримав бойове розпорядження. Він мав як водій доставити особовий склад у Слов'янськ. Чоловік наказ проігнорував. "Я — не солдат", — заявив він командирам.

Підсудний послався на віру. Він назвав себе Свідком Єгови. Чоловік стверджував, що релігія забороняє йому будь-яку дотичність до армії.

Командування намагалося знайти компроміс і запропонувало роботу на кухні. Крім цього чоловіка кликали служити капеланом та пропонували возити запчастини або працювати в госпіталі.

Жоден варіант чоловіка не влаштував. Він відмовився навіть отримувати військову зарплату.

Рішення суду

За непокору в умовах воєнного стану чоловік отримав п’ять років позбавлення волі. Своєї провини він не визнав. Підсудний наполягав на повному виправданні. Тепер він має 30 днів, щоб подати апеляцію.

Раніше повідомлялось, що на Київщині "Свідок Єгови" проігнорував близько семи повісток. Чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

А у Полтаві суд покарав чоловіка, який перешкоджав мобілізаційному процесу.