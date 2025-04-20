В Константиновке Донецкой области достали тела двух жертв авиаудара

Ликвидация последствий обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские войска в субботу, 20 апреля, нанесли авиационный удар по жилой застройке в Константиновке Донецкой области. Сегодня спасатели достали из-под завалов тела двух погибших.

Соответствующее видео обнародовала пресс-служба ГСЧС в Telegram в воскресенье, 20 апреля.

Реклама

Читайте также:

Обстрел Константиновки

Так, вчера оккупанты нанесли удар по жилому сектору города, в результате чего был разрушен частный жилой дом. Во время разбора завалов РФ неоднократно обстреливала место, поэтому спасатели были вынуждены приостанавливать работы.

"Сегодня утром из-под завалов были изъяты тела погибших мужчины и женщины", — говорится в сообщении.

В ГСЧС уточнили, что кроме спасателей на месте работали парамедики Нацполиции и представители Константиновской ГВА. Там призвали жителей эвакуироваться, поскольку город страдает от российских обстрелов ежедневно.

Скриншот поста ГСЧС

Напомним, оккупанты совершили обстрел Харьковской области — есть пострадавшие среди гражданских, зафиксированы разрушения.

А 17 апреля враг атаковал Днепр — погибли три человека, ранены 28 жителей.