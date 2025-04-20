У Костянтинівці на Донеччині дістали тіла двох жертв авіаудару

Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС

Російські війська в суботу, 20 квітня, завдали авіаційного удару по житловій забудові у Костянтинівці Донецької області. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram у неділю, 20 квітня.

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Так, вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок. Під час розбору завалів РФ неодноразово обстрілювала місце, тому рятувальники були змушені призупиняти роботи.

"Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що крім рятувальників на місці працювали парамедики Нацполіції та представники Костянтинівської МВА. Там закликали мешканців евакуюватися, оскільки місто потерпає від російських обстрілів щодня.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл Харківської області — є постраждалі серед цивільних, зафіксовано руйнування.

А 17 квітня ворог атакував Дніпро — загинули троє людей, поранено 28 мешканців.