Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Новини дня arrow На Донеччині з-під завалів дістали тіла двох жертв атаки РФ arrow

На Донеччині з-під завалів дістали тіла двох жертв атаки РФ

20 квітня 2025 18:35
Євгенія Брюховецька - редактор
У Костянтинівці на Донеччині дістали тіла двох жертв авіаудару
Ліквідація наслідків обстрілу. Ілюстративне фото: ДСНС
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські війська в суботу, 20 квітня, завдали авіаційного удару по житловій забудові у Костянтинівці Донецької області. Сьогодні рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба ДСНС у Telegram у неділю, 20 квітня.

Реклама
Читайте також:

Обстріл Костянтинівки

Так, вчора окупанти завдали удару по житловому сектору міста, внаслідок чого було зруйновано приватний житловий будинок. Під час розбору завалів РФ неодноразово обстрілювала місце, тому рятувальники були змушені призупиняти роботи.

"Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки", — йдеться у повідомленні.

У ДСНС уточнили, що крім рятувальників на місці працювали парамедики Нацполіції та представники Костянтинівської МВА. Там закликали мешканців евакуюватися, оскільки місто потерпає від російських обстрілів щодня.

 

null
Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, окупанти здійснили обстріл Харківської області — є постраждалі серед цивільних, зафіксовано руйнування.

А 17 квітня ворог атакував Дніпро — загинули троє людей, поранено 28 мешканців.

ДСНС Донецька область обстріли війна в Україні Авіаудар
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама