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Главная Новости дня В Донецкой области оккупант расстрелял мирного жителя — видео

В Донецкой области оккупант расстрелял мирного жителя — видео

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 12:46
В Донецкой области россияне расстреляли гражданского
Гражданский, которого расстреляли россияне. Фото: кадр из видео

В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Гражданский мужчина пытался эвакуироваться, однако оккупанты умышленно убили его.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области — детали

Недавно в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное Донецкой области. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей.

Однако в тот момент военнослужащий ВС РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

В Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Заметим, что это уже третий зафиксированный прокурорами Донецкой области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в 2025 году.

розстріл цивільного
Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Напомним, что в украинской разведке сообщили, сколько военных ВСУ казнила Россия.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области.

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Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
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