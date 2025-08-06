В Донецкой области россияне расстреляли гражданского

В Донецкой области оккупант расстрелял мирного жителя — видео
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Гражданский мужчина пытался эвакуироваться, однако оккупанты умышленно убили его.
Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.
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Военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области — детали
Недавно в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное Донецкой области. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей.
Однако в тот момент военнослужащий ВС РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.
В Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.
Заметим, что это уже третий зафиксированный прокурорами Донецкой области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в 2025 году.
Напомним, что в украинской разведке сообщили, сколько военных ВСУ казнила Россия.
Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области.
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