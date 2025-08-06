В Донецкой области россияне расстреляли гражданского

Гражданский, которого расстреляли россияне. Фото: кадр из видео

В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя. Гражданский мужчина пытался эвакуироваться, однако оккупанты умышленно убили его.

Об этом информирует пресс-служба Офиса генпрокурора.

Реклама

Читайте также:

Внимание! Видео 18+, содержит чувствительные кадры!

Военный РФ расстрелял гражданского в Донецкой области — детали

Недавно в одном из Telegram-каналов опубликовали видео, на котором гражданский пытается эвакуироваться из поселка Удачное Донецкой области. Мужчина шел по обочине дороги, держа в руке чемодан с остатками личных вещей.

Однако в тот момент военнослужащий ВС РФ из обустроенной в разрушенном здании засады цинично открыл прицельный огонь и убил прохожего из автоматического оружия.

В Офисе генпрокурора отметили, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры следователи ГУ СБУ осуществляют досудебное расследование. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц из числа военнослужащих РФ.

Заметим, что это уже третий зафиксированный прокурорами Донецкой области факт расстрела гражданских оккупационными войсками в 2025 году.

Скриншот сообщения Офиса генпрокурора/Facebook

Напомним, что в украинской разведке сообщили, сколько военных ВСУ казнила Россия.

Ранее мы писали, что российские оккупанты расстреляли безоружного пленного военного Вооруженных сил Украины в Донецкой области.