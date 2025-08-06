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На Донеччині окупант розстріляв мирного жителя — відео

Ua ru
Дата публікації: 6 серпня 2025 12:46
На Донеччині росіяни розстріляли цивільного
Цивільний, якого розстріляли росіяни. Фото: кадр з відео

У Донецькій області російський військовий розстріляв мирного жителя. Цивільний чоловік намагався евакуюватися, однак окупанти навмисне вбили його.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

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Військовий РФ розстріляв цивільного на Донеччині — деталі

Нещодавно в одному з Telegram-каналів опублікували відео, на якому цивільний намагається евакуюватися з селища Удачне Донецької області. Чоловік йшов узбіччям дороги, тримаючи в руці валізу з рештками особистих речей.

Однак  у той момент військовослужбовець ЗС РФ з облаштованої у зруйнованій будівлі засідки цинічно відкрив прицільний вогонь та вбив перехожого з автоматичної зброї.

В Офісі генпрокурора зазначили, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури слідчі ГУ СБУ здійснюють досудове розслідування. Проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння зазначеного злочину осіб з-поміж військовослужбовців РФ.

Зауважимо, що це вже третій зафіксований прокурорами Донецької області факт розстрілу цивільних окупаційними військами у 2025 році.

розстріл цивільного
Скриншот повідомлення Офісу генпрокурора/Facebook

Нагадаємо, що в українській розвідці повідомили, скільки військових ЗСУ стратила Росія.

Раніше ми писали, що російські окупанти розстріляли беззбройного полоненого військового Збройних сил України у Донецькій області.

вбивство росіяни Донецька область війна в Україні цивільні
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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