На Днепропетровщине в результате атаки дрона погиб мужчина

На Днепропетровщине российский дрон убил человека и сжег дом
Вечером 27 апреля российские войска атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб местный мирный житель.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Россия убила беспилотником гражданского
Во время удара беспилотника был травмирован мужчина. Медики срочно транспортировали его в больницу, однако по дороге пострадавший скончался.
Попадание дрона вызвало пожар в частном жилом доме. Подразделения ГСЧС оперативно локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.
Напомним, в ночь на 27 апреля российские военная атаковали Павлоград в Днепропетровской области.
Впоследствии стало известно, что в Павлограде погибли трое гражданских, а также 18 человек получили ранения различной степени тяжести.
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