На Днепропетровщине в результате атаки дрона погиб мужчина

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Украины

Вечером 27 апреля российские войска атаковали Синельниковский район Днепропетровской области. В результате атаки погиб местный мирный житель.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Во время удара беспилотника был травмирован мужчина. Медики срочно транспортировали его в больницу, однако по дороге пострадавший скончался.

Пожар в доме. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Пожар на территории дома. Фото: ГСЧС Днепропетровщины

Попадание дрона вызвало пожар в частном жилом доме. Подразделения ГСЧС оперативно локализовали возгорание и не допустили дальнейшего распространения огня.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские военная атаковали Павлоград в Днепропетровской области.

Впоследствии стало известно, что в Павлограде погибли трое гражданских, а также 18 человек получили ранения различной степени тяжести.