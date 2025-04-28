На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС України

Увечері 27 квітня російські війська атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув місцевий мирний житель.

Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.

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Під час удару безпілотника було травмовано чоловіка. Медики терміново транспортували його до лікарні, однак дорогою постраждалий помер.

Пожежа в будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Пожежа на території будинку. Фото: ДСНС Дніпропетровщини

Влучання дрона спричинило пожежу в приватному житловому будинку. Підрозділи ДСНС оперативно локалізували займання та не допустили подальшого поширення вогню.

Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські військова атакували Павлоград в Дніпропетровській області.

Згодом стало відомо, що у Павлограді загинуло троє цивільних, а також 18 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.