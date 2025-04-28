На Дніпропетровщині внаслідок атаки дрона загинув чоловік

На Дніпропетровщині російський дрон вбив людину й спалив будинок
Увечері 27 квітня російські війська атакували Синельниківський район Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинув місцевий мирний житель.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Росія вбила безпілотником цивільного
Під час удару безпілотника було травмовано чоловіка. Медики терміново транспортували його до лікарні, однак дорогою постраждалий помер.
Влучання дрона спричинило пожежу в приватному житловому будинку. Підрозділи ДСНС оперативно локалізували займання та не допустили подальшого поширення вогню.
Нагадаємо, в ніч проти 27 квітня російські військова атакували Павлоград в Дніпропетровській області.
Згодом стало відомо, що у Павлограді загинуло троє цивільних, а також 18 осіб отримали поранення різного ступеня важкості.
Читайте Новини.LIVE!