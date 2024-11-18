Из-за пожара на конеферме в Елизаветовке погибли более 140 животных

На Днепропетровщине горела конеферма — погибли более 140 животных
В поселке Елизаветовка Днепропетровской области в ночь на понедельник, 18 ноября, произошел пожар на конеферме. В результате возгорания погибли более 140 домашних животных.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.
Пожар на ферме
По словам спасателей, возгорание произошло на улице Соборная: огонь охватил деревянные конструкции крыши хозяйственных построек и отряды животных, площадь пожара составила 700 квадратных метров.
Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, однако спасти всех животных не удалось. В результате пожара погибли более 140 единиц разных домашних животных.
Для ликвидации был привлечен 21 спасатель и четыре единицы пожарно-спасательной техники.
Напомним, 16 ноября в Киеве произошел пожар, в результате которого пострадали люди. Огонь загорелся в торговом павильоне на территории рынка.
Также мы писали, что в Харьковском районе во время пожара в частном доме погибли пять человек, четверо из них — дети.
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