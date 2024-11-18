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На Днепропетровщине горела конеферма — погибли более 140 животных

18 ноября 2024 12:35
Евгения Брюховецкая - редактор
Из-за пожара на конеферме в Елизаветовке погибли более 140 животных
Пожар. Фото: ГСЧС
Евгения Брюховецкая - редактор

В поселке Елизаветовка Днепропетровской области в ночь на понедельник, 18 ноября, произошел пожар на конеферме. В результате возгорания погибли более 140 домашних животных.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Днепропетровщины.

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По словам спасателей, возгорание произошло на улице Соборная: огонь охватил деревянные конструкции крыши хозяйственных построек и отряды животных, площадь пожара составила 700 квадратных метров.

Пожар на конеферме в Елизаветовке унес жизни более 140 животных
Пожар на конеферме. Фото: ГСЧС
Масштабный пожар на конеферме Днепропетровщины: погибли лошади и скот
Пожар на конеферме. Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС ликвидировали пожар, однако спасти всех животных не удалось. В результате пожара погибли более 140 единиц разных домашних животных.

Для ликвидации был привлечен 21 спасатель и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Более 140 животных погибли в огне на ферме в Днепропетровской области
Пожар на конеферме. Фото: ГСЧС

Напомним, 16 ноября в Киеве произошел пожар, в результате которого пострадали люди. Огонь загорелся в торговом павильоне на территории рынка.

Также мы писали, что в Харьковском районе во время пожара в частном доме погибли пять человек, четверо из них — дети.

животные пожар ГСЧС Днепропетровская область спасатели

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