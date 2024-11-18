Через пожежу на конефермі у Єлизаветівці загинули понад 140 тварин

На Дніпропетровщині горіла конеферма — загинуло понад 140 тварин
У селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області в ніч проти понеділка, 18 листопада, сталася пожежа на конефермі. Внаслідок займання загинули понад 140 свійських тварин.
Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.
Пожежа на фермі
За словами рятувальників, загоряння сталося на вулиці Соборна: вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин, площа пожежі склала 700 квадратних метрів.
Працівники ДСНС ліквідували пожежу, однак врятувати всіх тварин не вдалося. Внаслідок пожежі загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин.
Для ліквідації було залучено 21 рятувальника та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, 16 листопада у Києві сталася пожежа, внаслідок якої є постраждали люди. Вогонь спалахнув у торгівельному павільйоні на території ринку.
Також ми писали, що у Харківському районі під час пожежі в приватному будинку загинули п'ятеро людей, четверо з них — діти.
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