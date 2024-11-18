Через пожежу на конефермі у Єлизаветівці загинули понад 140 тварин

Пожежа. Фото: ДСНС

У селищі Єлизаветівка Дніпропетровської області в ніч проти понеділка, 18 листопада, сталася пожежа на конефермі. Внаслідок займання загинули понад 140 свійських тварин.

Про це повідомила пресслужба ДСНС Дніпропетровщини.

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За словами рятувальників, загоряння сталося на вулиці Соборна: вогонь охопив дерев’яні конструкції даху господарчих споруд та загони для тварин, площа пожежі склала 700 квадратних метрів.

Пожежа на конефермі. Фото: ДСНС

Пожежа на конефермі. Фото: ДСНС

Працівники ДСНС ліквідували пожежу, однак врятувати всіх тварин не вдалося. Внаслідок пожежі загинуло понад 140 одиниць різних свійських тварин.

Для ліквідації було залучено 21 рятувальника та чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Пожежа на конефермі. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 16 листопада у Києві сталася пожежа, внаслідок якої є постраждали люди. Вогонь спалахнув у торгівельному павільйоні на території ринку.

Також ми писали, що у Харківському районі під час пожежі в приватному будинку загинули п'ятеро людей, четверо з них — діти.