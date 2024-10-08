В Каменском 10-летнего мальчика засыпало глиной на строительстве

Поисковые роботы. Фото: полиции

В Каменском Днепропетровской области дети играли на месте проведения строительных работ. Одного из детей, 10-летнего мальчика, засыпало глиной.

Об этом сообщили в Каменском районном управлении полиции во вторник, 8 октября.

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Что известно о трагедии

Полицейские рассказали, что около 11:00 7 октября несовершеннолетние дети играли на строительстве, где одного мальчика засыпало глиной. О трагедии правоохранителям стало известно только вечером около 21:00.

На месте происшествия сразу прибыли все экстренные службы. Также был привлечен кинолог со служебной собакой. Поисковые действия продолжались почти до 02:00 8 октября. К сожалению, ребенка обнаружили погибшим.

Поиск ребенка на месте трагедии. Фото: полиции

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). Продолжается досудебное расследование.

Скриншот сообщения полиции

Напомним, что недавно Дмитрий Лубинец предупредил, что в социальных сетях распространяется новый чрезвычайно опасный и даже смертельный флешмоб. Несовершеннолетние вдыхают пары токсичных бытовых веществ и снимают это на камеру.