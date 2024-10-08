У Кам'янському 10-річного хлопчика засипало глиною на будівництві

Пошукові роботи. Фото: поліції

У Кам'янському Дніпропетровської області діти гралися на місці проведення будівельних робіт. Одного із дітей, 10-річного хлопчика, засипало глиною.

Про це повідомили у Кам'янському районному управлінні поліції у вівторок, 8 жовтня.

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Що відомо про трагедію

Поліцейські розповіли, що близько 11:00 7 жовтня неповнолітні діти гралися на будівництві, де одного хлопчика засипало глиною. Про трагедію правоохоронцям стало відомо лише ввечері близько 21:00.

На місці події одразу прибули всі екстрені служби. Також був залучений кінолог зі службовою собакою. Пошукові дії тривали майже до 02:00 години 8 жовтня. На жаль, дитину виявили загиблою.

Пошуки дитини на місці трагедії. Фото: поліції

Наразі за даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).Триває досудове розслідування.

Скриншот допису поліції

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Лубінець попередив, що у соціальних мережах розповсюджується новий надзвичайно небезпечний та навіть смертельний флешмоб. Неповнолітні вдихають пари побутових токсичних речовин та знімають це на камеру.