На Черниговщине во время тушения пожара ранены спасатели во время тушения пожара

Тушение пожара. Фото: ГСЧС/Telegram

В Нежинском районе Черниговской области российские войска нанесли повторный удар во время ликвидации последствий предыдущей атаки. В результате обстрела травмированы двое спасателей, которые получили ранения средней тяжести.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram в воскресенье, 21 сентября.

Ликвидация последствий обстрелов. Фото: ГСЧС Черниговщины

Повторный удар по спасателям

По официальным данным, во время тушения пожара на объекте критической инфраструктуры, возникшего после вражеской атаки беспилотниками, российские войска нанесли новый удар. Взрыв произошел в момент, когда на месте работали пожарные подразделения. В результате ранения получили двое пожарных.

Сообщение ГСЧС в Telegram. Фото: скриншот

"Травмированы двое пожарных, они госпитализированы, состояние - средней тяжести", - говорится в сообщении ГСЧС.

Работа огнеборцев. Фото: ГСЧС Черниговщины

Пострадавших оперативно доставили в больницу для оказания необходимой помощи. Подобные действия врага являются прицельным ударом по тем, кто спасает жизни и ликвидирует последствия агрессии.

Напомним, что в ночь на 21 сентября российские войска атаковали Украину дронами. Было зафиксировано попадание 21 ударного беспилотника в восьми различных локациях.

Ранее мы также информировали, что в Киеве не всегда возмещают расходы тем гражданам, которые самостоятельно восстановили свои дома после российских обстрелов.