На Чернігівщині під час гасіння пожежі поранено рятувальників

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС/Telegram

У Ніжинському районі Чернігівської області російські війська завдали повторного удару під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Внаслідок обстрілу травмовано двох рятувальників, які отримали поранення середньої тяжкості.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Telegram у неділю, 21 вересня.

Ліквідація наслідків обстрілів. Фото: ДСНС Чернігівщини

Повторний удар по рятувальниках

За офіційними даними, під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла після ворожої атаки безпілотниками, російські війська завдали нового удару. Вибух стався у момент, коли на місці працювали пожежні підрозділи. У результаті поранення отримали двоє вогнеборців.

Допис ДСНС у Telegram. Фото: скриншот

"Травмовано двох вогнеборців! Їх госпіталізовано, стан — середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні ДСНС.

Праця вогнеборців. Фото: ДСНС Чернігівщини

Постраждалих оперативно доставили до лікарні для надання необхідної допомоги. Подібні дії ворога є прицільним ударом по тих, хто рятує життя та ліквідовує наслідки агресії.

Нагадаємо, що вночі проти 21 вересня російські війська атакували Україну дронами. Було зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника у восьми різних локаціях.

Раніше ми також інформували, що у Києві не завжди відшкодовують витрати тим громадянам, які самостійно відновили свої домівки після російських обстрілів.