На Чернігівщині під час гасіння пожежі поранено рятувальників

На Чернігівщині під час гасіння пожеж РФ вдарила по рятувальниках
У Ніжинському районі Чернігівської області російські війська завдали повторного удару під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Внаслідок обстрілу травмовано двох рятувальників, які отримали поранення середньої тяжкості.
Про це повідомила пресслужба ДСНС України в Telegram у неділю, 21 вересня.
Повторний удар по рятувальниках
За офіційними даними, під час гасіння пожежі на об’єкті критичної інфраструктури, що виникла після ворожої атаки безпілотниками, російські війська завдали нового удару. Вибух стався у момент, коли на місці працювали пожежні підрозділи. У результаті поранення отримали двоє вогнеборців.
"Травмовано двох вогнеборців! Їх госпіталізовано, стан — середньої тяжкості", — йдеться у повідомленні ДСНС.
Постраждалих оперативно доставили до лікарні для надання необхідної допомоги. Подібні дії ворога є прицільним ударом по тих, хто рятує життя та ліквідовує наслідки агресії.
Нагадаємо, що вночі проти 21 вересня російські війська атакували Україну дронами. Було зафіксовано влучання 21 ударного безпілотника у восьми різних локаціях.
